Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200

В результате землетрясения в Афганистане погибли 2205 человек, число пострадавших выросло до 3640. Об этом сообщает местный портал Ariana News со ссылкой на зампредставителя властей Афганистана Хамдуллу Фитрата.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане 1 сентября. Его очаг располагался примерно в 200 км от Кабула. Также было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Евросоюз направил Афганистану €1 млн и 130 тонн гумпомощи. Ее также планируют отправить афганские бизнесмены, работающие в РФ. Власти Афганистана просили Россию помочь в устранении последствий землетрясения.

Фотогалерея

Землетрясение в Афганистане

Предыдущая фотография
Эвакуация раненых в Джалал-Абаде

Эвакуация раненых в Джалал-Абаде

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Фото: Hedayat Shah / AP

Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре

Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре

Фото: Nangarhar Media Center / AP

Афганцы сдают кровь для пострадавших

Афганцы сдают кровь для пострадавших

Фото: Afghanistan Ministry of Public Health / AP

Фото: Hedayat Shah / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Aimal ZAHIR / AFP / East News

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wakil KOHSAR / AFP / East News

Следующая фотография
1 / 12

Эвакуация раненых в Джалал-Абаде

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Фото: Hedayat Shah / AP

Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре

Фото: Nangarhar Media Center / AP

Афганцы сдают кровь для пострадавших

Фото: Afghanistan Ministry of Public Health / AP

Фото: Hedayat Shah / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Aimal ZAHIR / AFP / East News

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wakil KOHSAR / AFP / East News

Смотреть

Новости компаний Все