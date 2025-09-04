Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200

В результате землетрясения в Афганистане погибли 2205 человек, число пострадавших выросло до 3640. Об этом сообщает местный портал Ariana News со ссылкой на зампредставителя властей Афганистана Хамдуллу Фитрата.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане 1 сентября. Его очаг располагался примерно в 200 км от Кабула. Также было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Евросоюз направил Афганистану €1 млн и 130 тонн гумпомощи. Ее также планируют отправить афганские бизнесмены, работающие в РФ. Власти Афганистана просили Россию помочь в устранении последствий землетрясения.