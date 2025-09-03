Арестованного врио курского замгубернатора Базарова уволили

Заключенный под стражу врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров освобожден от должности и лишен допуска к гостайне. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

В августе Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО минимум до 25 октября. Господина Базарова обвиняют в растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вслед за врио замгубернатора столичный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для генерального директора компании «Еврострой» Эдгарда Херимяна. Он стал фигурантом в рамках уголовного дела, которые было возбуждено в отношении Владимира Базарова.