Китай принарядился до зубов

3 сентября на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь прошел беспрецедентный по масштабу военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе Китая над милитаристской Японией. Для КНР это стало прекрасной возможностью продемонстрировать миру свою возросшую военную мощь, а председателю КНР Си Цзиньпину — заверить, что китайский народ при этом «твердо стоит на правильной стороне истории» и выбирает мир и диалог, а не войну и конфронтацию. Некоторые из лидеров, которых в Пекине не было, с этим решительно не согласились.

В беспрецедентном по масштабам параде в Пекине приняли участие 40 тысяч военнослужащих

Фото: пресс-служба президента РФ В беспрецедентном по масштабам параде в Пекине приняли участие 40 тысяч военнослужащих

Фото: пресс-служба президента РФ

Китай готов к войне, но стремится к миру

Крупнейший за всю историю КНР военный парад стартовал в 9 утра по пекинскому времени в присутствии 26 мировых лидеров и 50 тыс. зрителей, собравшихся на площади Тяньаньмэнь, к слову, крупнейшей площади мира. После залпов из артиллерийских орудий, церемонии поднятия национального флага под гимн КНР (которому, судя по кадрам китайского телевидения, подпевала без преувеличения вся площадь и лично председатель КНР) одетый в серый френч Си Цзиньпин проехался на лимузине с открытым верхом, чтобы провести смотр войск и военной техники.

На фоне этой грозной армады председатель КНР решил предстать в роли голубя мира. «Сегодня человечество стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимный выигрыш или игра с нулевой суммой»,— отметил Си Цзиньпин перед началом парада, подчеркнув, что китайский народ «твердо стоит на правильной стороне истории». То есть выбирает мир, а не войну.

В продолжение китайский лидер раскритиковал «запугивающее поведение» некоторых стран, что стало не сильно завуалированным намеком на США, и предупредил, что Китай «не остановить». Последующая демонстрация военной мощи страны должна была подтвердить этот тезис наглядно.

Тайвань, являющийся для председателя Си главной проблемой и вызовом, напрямую упомянут в его речи, как и Штаты, не был.

Однако тот факт, что остров, который Пекин именует «неотъемлемой частью своей территории», по-прежнему занимает важнейшее место в повестке дня Китая, был очевиден уже по частоте упоминаний фразы о «возрождении китайской нации». В китайском политическом лексиконе это является прямым остылом к планам Си Цзиньпина относительно будущего Китая, неразрывно связанного с Тайванем, который, как убеждены в Пекине, должен быть непременно возвращен «в лоно родины».

В общей сложности парад продлился 70 минут, завершившись красивым символическим жестом, который, как и речь китайского верховного главнокомандующего, должен был свидетельствовать о миролюбивых помыслах Китая. Кульминацией мероприятия стал выпуск в небо 80 тыс. цветных воздушных шаров и такого же числа голубей.

Военные премьеры

На параде в Пекине, в котором участвовало до 40 тыс. человек, Китай впервые представил полноценную ядерную триаду — баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. В составе колонн прошли новые подвижные комплексы DF-61 и DF-31BJ, а также межконтинентальные DF-5C с разделяющимися головными частями и дальностью поражения до 20 тыс. км. Морскую компоненту представляли межконтинентальные ракеты, предназначенные для базирования на подводных лодках JL-3, а воздушную — стратегическая JL-1.

Особое внимание привлек гиперзвуковой комплекс DF-17 с планирующим блоком: по оценкам западных военных экспертов, ракета длиной около 11 м и массой порядка 5 т может поражать цели на дальности свыше 1,6 тыс. км, развивая скорость более 5 Махов на высотах до 50–60 км. В ту же категорию эксперты относят и противокорабельную DF-26D, рассчитанную на дальность до 4 тыс. км и позиционируемую как «убийца авианосцев».

В рамках морской компоненты парада были показаны и другие гиперзвуковые системы. Так, YJ-17 (корабельная ракета с дальностью до 1,2 тыс. км и скоростью до 8 Махов) оснащена комбинированной системой наведения и боевой частью весом до 500 кг. YJ-21 заявлена как баллистическая гиперзвуковая ракета с дальностью порядка 1,5 тыс. км и скоростью от 6 до 10 Махов.

В числе более традиционных противокорабельных средств борьбы прошли крылатые ракеты YJ-18, сочетающие дозвуковой маршевый участок (около 0,8 Маха) с разгоном до 2,5–3 Маха на подлете и дальностью до 540 км, а также YJ-12 — сверхзвуковая система с прямоточным двигателем, способная развивать скорость до 4 Махов и нести боеголовку весом до 500 кг.

В сфере ПВО дебютировали три боевых лазерных комплекса, включая корабельный LY-1 ВМС НОАК, а также мобильный комплекс направленного микроволнового излучения и новые зенитные ракетно-пушечные установки.

Из вооружения сухопутных войск на параде показали танк Тип 100 и одноименную машину поддержки пехоты, обе машины оснащены активной защитой, сенсорами и аппаратурой для работы с беспилотниками.

Кроме того, на параде были продемонстрированы беспилотные катера, комплексы морского минирования и новые БПЛА — от «дронов-ведомых» для сопровождения истребителей до корабельных вертолетов. По заявлениям китайских военных, сделанным еще в августе во время репетиций, вся эта техника уже принята на вооружение НОАК и поступает в войска.

Круг обиженных

Парад в Пекине состоялся практически сразу же после саммита лидеров стран-членов ШОС, который также прошел на территории Китая — в городе Тяньцзинь. На фоне заявки КНР стать лидером Глобального Юга и союзных стран в противостоянии с несправедливым миропорядком, навязываемым Западом во главе с США (а именно такое впечатление осталось у большинства аналитиков после шосовских мероприятий), масштабный военный парад был также воспринят как стремление Пекина потрясти американцев своей военной мощью и тем, какое количество лидеров незападных стран поддерживают Китай.

Поначалу показалось, что президента США это особо не задело. Парад в Китае и присутствие на нем лидеров России Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына не является вызовом Соединенным Штатам, отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами во вторник. И вновь напомнил, что у него «очень хорошие отношения» с Си Цзиньпином.

Однако позднее, уже после начала парада Трамп не удержался от обиженных и едких замечаний. Сначала в своем посте в соцсети Truth Social он подчеркнул роль США в оказании помощи Китаю в период его борьбы с Японией. «Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность!» — написал Дональд Трамп. А потом не удержался от шпильки в адрес главного трио на параде.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, по мере того как вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки»,— обратился президент США к председателю Си.

Российская сторона отреагировала незамедлительно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что слова о заговоре были сказаны «с иронией», и отметил, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и не помышляют о заговоре против США, понимая роль Вашингтона в нынешних международных раскладах.

В числе тех, кого парад задел еще больше, чем Трампа, по понятным причинам оказалось и руководство Тайваня. В Тайбэе считают, что Пекин искажает историю, приписывая победу над японцами себе, поскольку в момент капитуляции Японии в 1945 году у власти на материке находились не китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, а правительство «Гоминьдана», в 1949 году бежавшее на Тайвань.

Парад на Тяньаньмэнь стал для главы тайваньской администрации Лая Циндэ поводом обрушиться в соцсетях на Китай с критикой «за крайний национализм, стремление к иллюзорному возрождению великой державы, жесткий контроль над свободой слова внутри страны, подавление социального многообразия, создание сетей тайной полиции и откровенный культ личности вокруг авторитарных лидеров».

Двумя днями ранее Тайвань раскритиковал Китай за бешеные траты на проведение парада. По данным Тайбэя, Пекин потратил на демонстрацию своей военной мощи 36 млрд юаней ($5 млрд), или 2% всего своего оборонного бюджета. 1 млрд юаней из этой суммы, согласно утверждениям высокопоставленного представителя службы безопасности Тайваня, ушел только на топливо и расходы на военный персонал, а также покрытие убытков от закрытия заводов для обеспечения чистого неба во время парада.

