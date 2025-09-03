Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китай принарядился до зубов

Что хотел сказать миру Пекин демонстрацией своей военной мощи

3 сентября на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь прошел беспрецедентный по масштабу военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе Китая над милитаристской Японией. Для КНР это стало прекрасной возможностью продемонстрировать миру свою возросшую военную мощь, а председателю КНР Си Цзиньпину — заверить, что китайский народ при этом «твердо стоит на правильной стороне истории» и выбирает мир и диалог, а не войну и конфронтацию. Некоторые из лидеров, которых в Пекине не было, с этим решительно не согласились.

В беспрецедентном по масштабам параде в Пекине приняли участие 40 тысяч военнослужащих

В беспрецедентном по масштабам параде в Пекине приняли участие 40 тысяч военнослужащих

Фото: пресс-служба президента РФ

В беспрецедентном по масштабам параде в Пекине приняли участие 40 тысяч военнослужащих

Фото: пресс-служба президента РФ

Китай готов к войне, но стремится к миру

Крупнейший за всю историю КНР военный парад стартовал в 9 утра по пекинскому времени в присутствии 26 мировых лидеров и 50 тыс. зрителей, собравшихся на площади Тяньаньмэнь, к слову, крупнейшей площади мира. После залпов из артиллерийских орудий, церемонии поднятия национального флага под гимн КНР (которому, судя по кадрам китайского телевидения, подпевала без преувеличения вся площадь и лично председатель КНР) одетый в серый френч Си Цзиньпин проехался на лимузине с открытым верхом, чтобы провести смотр войск и военной техники.

На фоне этой грозной армады председатель КНР решил предстать в роли голубя мира. «Сегодня человечество стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимный выигрыш или игра с нулевой суммой»,— отметил Си Цзиньпин перед началом парада, подчеркнув, что китайский народ «твердо стоит на правильной стороне истории». То есть выбирает мир, а не войну.

В продолжение китайский лидер раскритиковал «запугивающее поведение» некоторых стран, что стало не сильно завуалированным намеком на США, и предупредил, что Китай «не остановить». Последующая демонстрация военной мощи страны должна была подтвердить этот тезис наглядно.

Тайвань, являющийся для председателя Си главной проблемой и вызовом, напрямую упомянут в его речи, как и Штаты, не был.

Однако тот факт, что остров, который Пекин именует «неотъемлемой частью своей территории», по-прежнему занимает важнейшее место в повестке дня Китая, был очевиден уже по частоте упоминаний фразы о «возрождении китайской нации». В китайском политическом лексиконе это является прямым остылом к планам Си Цзиньпина относительно будущего Китая, неразрывно связанного с Тайванем, который, как убеждены в Пекине, должен быть непременно возвращен «в лоно родины».

В общей сложности парад продлился 70 минут, завершившись красивым символическим жестом, который, как и речь китайского верховного главнокомандующего, должен был свидетельствовать о миролюбивых помыслах Китая. Кульминацией мероприятия стал выпуск в небо 80 тыс. цветных воздушных шаров и такого же числа голубей.

Военные премьеры

На параде в Пекине, в котором участвовало до 40 тыс. человек, Китай впервые представил полноценную ядерную триаду — баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. В составе колонн прошли новые подвижные комплексы DF-61 и DF-31BJ, а также межконтинентальные DF-5C с разделяющимися головными частями и дальностью поражения до 20 тыс. км. Морскую компоненту представляли межконтинентальные ракеты, предназначенные для базирования на подводных лодках JL-3, а воздушную — стратегическая JL-1.

Особое внимание привлек гиперзвуковой комплекс DF-17 с планирующим блоком: по оценкам западных военных экспертов, ракета длиной около 11 м и массой порядка 5 т может поражать цели на дальности свыше 1,6 тыс. км, развивая скорость более 5 Махов на высотах до 50–60 км. В ту же категорию эксперты относят и противокорабельную DF-26D, рассчитанную на дальность до 4 тыс. км и позиционируемую как «убийца авианосцев».

В рамках морской компоненты парада были показаны и другие гиперзвуковые системы. Так, YJ-17 (корабельная ракета с дальностью до 1,2 тыс. км и скоростью до 8 Махов) оснащена комбинированной системой наведения и боевой частью весом до 500 кг. YJ-21 заявлена как баллистическая гиперзвуковая ракета с дальностью порядка 1,5 тыс. км и скоростью от 6 до 10 Махов.

Как в Пекин съезжались гости, причем не только для участия в параде

В числе более традиционных противокорабельных средств борьбы прошли крылатые ракеты YJ-18, сочетающие дозвуковой маршевый участок (около 0,8 Маха) с разгоном до 2,5–3 Маха на подлете и дальностью до 540 км, а также YJ-12 — сверхзвуковая система с прямоточным двигателем, способная развивать скорость до 4 Махов и нести боеголовку весом до 500 кг.

В сфере ПВО дебютировали три боевых лазерных комплекса, включая корабельный LY-1 ВМС НОАК, а также мобильный комплекс направленного микроволнового излучения и новые зенитные ракетно-пушечные установки.

Из вооружения сухопутных войск на параде показали танк Тип 100 и одноименную машину поддержки пехоты, обе машины оснащены активной защитой, сенсорами и аппаратурой для работы с беспилотниками.

Кроме того, на параде были продемонстрированы беспилотные катера, комплексы морского минирования и новые БПЛА — от «дронов-ведомых» для сопровождения истребителей до корабельных вертолетов. По заявлениям китайских военных, сделанным еще в августе во время репетиций, вся эта техника уже принята на вооружение НОАК и поступает в войска.

Круг обиженных

Парад в Пекине состоялся практически сразу же после саммита лидеров стран-членов ШОС, который также прошел на территории Китая — в городе Тяньцзинь. На фоне заявки КНР стать лидером Глобального Юга и союзных стран в противостоянии с несправедливым миропорядком, навязываемым Западом во главе с США (а именно такое впечатление осталось у большинства аналитиков после шосовских мероприятий), масштабный военный парад был также воспринят как стремление Пекина потрясти американцев своей военной мощью и тем, какое количество лидеров незападных стран поддерживают Китай.

Поначалу показалось, что президента США это особо не задело. Парад в Китае и присутствие на нем лидеров России Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына не является вызовом Соединенным Штатам, отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами во вторник. И вновь напомнил, что у него «очень хорошие отношения» с Си Цзиньпином.

Однако позднее, уже после начала парада Трамп не удержался от обиженных и едких замечаний. Сначала в своем посте в соцсети Truth Social он подчеркнул роль США в оказании помощи Китаю в период его борьбы с Японией. «Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность!» — написал Дональд Трамп. А потом не удержался от шпильки в адрес главного трио на параде.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, по мере того как вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки»,— обратился президент США к председателю Си.

Российская сторона отреагировала незамедлительно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что слова о заговоре были сказаны «с иронией», и отметил, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и не помышляют о заговоре против США, понимая роль Вашингтона в нынешних международных раскладах.

«Аль-Джазира», «Синьхуа» и другие издания описывают военный парад в Пекине

В числе тех, кого парад задел еще больше, чем Трампа, по понятным причинам оказалось и руководство Тайваня. В Тайбэе считают, что Пекин искажает историю, приписывая победу над японцами себе, поскольку в момент капитуляции Японии в 1945 году у власти на материке находились не китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, а правительство «Гоминьдана», в 1949 году бежавшее на Тайвань.

Парад на Тяньаньмэнь стал для главы тайваньской администрации Лая Циндэ поводом обрушиться в соцсетях на Китай с критикой «за крайний национализм, стремление к иллюзорному возрождению великой державы, жесткий контроль над свободой слова внутри страны, подавление социального многообразия, создание сетей тайной полиции и откровенный культ личности вокруг авторитарных лидеров».

Двумя днями ранее Тайвань раскритиковал Китай за бешеные траты на проведение парада. По данным Тайбэя, Пекин потратил на демонстрацию своей военной мощи 36 млрд юаней ($5 млрд), или 2% всего своего оборонного бюджета. 1 млрд юаней из этой суммы, согласно утверждениям высокопоставленного представителя службы безопасности Тайваня, ушел только на топливо и расходы на военный персонал, а также покрытие убытков от закрытия заводов для обеспечения чистого неба во время парада.

Наталия Портякова, Дмитрий Сотак

Фотогалерея

Военный парад в Китае

Предыдущая фотография
На параде в Пекине приняло участие до 40 тыс. человек

На параде в Пекине приняло участие до 40 тыс. человек

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится провести смотр войск на параде и выезжает с трибуны Тяньаньмэнь на лимузине

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится провести смотр войск на параде и выезжает с трибуны Тяньаньмэнь на лимузине

Фото: Wang Ye / Xinhua News Agency / AP

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на параде

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на параде

Фото: пресс-служба президента РФ

Беспилотный подводный аппарат HSU-001

Беспилотный подводный аппарат HSU-001

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Военнослужащие КНР во время парада

Военнослужащие КНР во время парада

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Военнослужащие и участники военного оркестра на параде

Военнослужащие и участники военного оркестра на параде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает парад войск

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает парад войск

Фото: Go Nakamura / Reuters

Военнослужащие ВВС во время парада

Военнослужащие ВВС во время парада

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде

Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде

Фото: Go Nakamura / Reuters

Президент России Владимир Путин направляется на совместную фотосессию глав иностранных государств

Президент России Владимир Путин направляется на совместную фотосессию глав иностранных государств

Фото: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перед началом парада

Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перед началом парада

Фото: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна на параде

Портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна на параде

Фото: Go Nakamura / Reuters

В небо выпустили 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров

В небо выпустили 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме после военного парада

Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме после военного парада

Фото: Mahesh Kumar / AP

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Фото: China Daily / Reuters

Парад посетили свыше 50 тыс. человек

Парад посетили свыше 50 тыс. человек

Фото: Go Nakamura / Reuters

Воздушная часть парада

Воздушная часть парада

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Самолеты J-10 пролетают над площадью Тяньаньмэнь во время военного парада

Самолеты J-10 пролетают над площадью Тяньаньмэнь во время военного парада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Корабельный лазерный комплекс противовоздушной обороны LY-1

Корабельный лазерный комплекс противовоздушной обороны LY-1

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Артисты выступают во время парада

Артисты выступают во время парада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай на параде впервые представил полноценную ядерную триаду — ракеты наземного, морского и воздушного базирования

Китай на параде впервые представил полноценную ядерную триаду — ракеты наземного, морского и воздушного базирования

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Колонна гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-15

Колонна гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-15

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На параде впервые появились Военно-космические и Кибервойска КНР

На параде впервые появились Военно-космические и Кибервойска КНР

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На параде присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран

На параде присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран

Фото: Andy Wong / AP

Военнослужащие КНР во время парада

Военнослужащие КНР во время парада

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие КНР маршируют на параде

Военнослужащие КНР маршируют на параде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Военный парад в Пекине

Военный парад в Пекине

Фото: Andy Wong / AP

Военные вертолеты летят в строю во время парада

Военные вертолеты летят в строю во время парада

Фото: Go Nakamura / Reuters

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-20

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-20

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C

Межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме после парада

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме после парада

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Следующая фотография
1 / 33

На параде в Пекине приняло участие до 40 тыс. человек

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится провести смотр войск на параде и выезжает с трибуны Тяньаньмэнь на лимузине

Фото: Wang Ye / Xinhua News Agency / AP

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на параде

Фото: пресс-служба президента РФ

Беспилотный подводный аппарат HSU-001

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Военнослужащие КНР во время парада

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Военнослужащие и участники военного оркестра на параде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает парад войск

Фото: Go Nakamura / Reuters

Военнослужащие ВВС во время парада

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде

Фото: Go Nakamura / Reuters

Президент России Владимир Путин направляется на совместную фотосессию глав иностранных государств

Фото: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Слева направо: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перед началом парада

Фото: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна на параде

Фото: Go Nakamura / Reuters

В небо выпустили 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме после военного парада

Фото: Mahesh Kumar / AP

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C

Фото: China Daily / Reuters

Парад посетили свыше 50 тыс. человек

Фото: Go Nakamura / Reuters

Воздушная часть парада

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

Самолеты J-10 пролетают над площадью Тяньаньмэнь во время военного парада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Корабельный лазерный комплекс противовоздушной обороны LY-1

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Артисты выступают во время парада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай на параде впервые представил полноценную ядерную триаду — ракеты наземного, морского и воздушного базирования

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Колонна гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-15

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На параде впервые появились Военно-космические и Кибервойска КНР

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На параде присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран

Фото: Andy Wong / AP

Военнослужащие КНР во время парада

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие КНР маршируют на параде

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Военный парад в Пекине

Фото: Andy Wong / AP

Военные вертолеты летят в строю во время парада

Фото: Go Nakamura / Reuters

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-20

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Межконтинентальные стратегические ядерные ракеты DF-5C

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме после парада

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все