FT: США свернут программы обучения военных в граничащих с Россией странах Европы

США намерены начать сворачивать программы содействия безопасности для стран Восточной Европы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Речь идет о сокращении программ на сотни миллионов долларов. По словам источника, это решение было скоординировано с европейскими странами.

«Представители Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по обучению и оснащению военнослужащих в восточноевропейских странах, которые окажутся на передовой в любом конфликте с Россией»,— сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Пентагон не проинформировал законодателей о точной сумме, которая будет постепенно сокращена. Однако, как отмечают эксперты, финансирование может быть урезано на сотни миллионов долларов. По словам неназванного чиновника Белого дома, этот шаг согласуется с усилиями президента Дональда Трампа по «переоценке и перераспределению» иностранной помощи.

Решение было скоординировано с европейскими странами, сообщили FT ее собеседники. По словам двух дипломатов, европейские правительства «были поражены этим сообщением» и «пытаются получить дополнительные подробности от Вашингтона».

В материале отмечается, что одной из причин принятия решения стало стремление Пентагона переместить оборонные ресурсы США в Индо-Тихоокеанский регион, «чтобы усилить сдерживание и снизить вероятность конфликта с Китаем из-за Тайваня».

В период с 2018 по 2022 год на реализацию программы в Европе было выделено $1,6 млрд, пишет FT со ссылкой на Управление по подотчетности правительства США. Это составляет примерно 29% от расходов на все страны. Основными получателями помощи являются Эстония, Латвия и Литва.

Анастасия Домбицкая