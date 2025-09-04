Армия Израиля заявила о контроле над 40% города Газа

Представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует около 40% города Газа. Он отметил, что количество контролируемых территорий может увеличиться в ближайшее время.

«Мы контролируем 40% территории города Газа. Операция расширится и усилится в ближайшие дни»,— сказал господин Дефрин во время брифинга (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Израиль сосредоточил военные силы в районе Зейтун и на окраинах района Шейх Радван внутри Газы.

31 августа Армия Израиля признала, что «совершила все возможные ошибки», проводя операцию «Колесницы Гидеона» в Газе. Это следует из внутреннего доклада, который обнародовали СМИ на этой неделе. Авторы доклада утверждают, что армия с 18 мая «действовала вопреки своей военной доктрине», то оставляя захваченные районы Газы, то возвращаясь в них. В докладе отмечается, что Израиль в рамках «Колесниц Гидеона» не достиг своих основных целей.

