Иностранцы укажут на свое место

С 1 сентября вступают в силу изменения порядка миграционного учета в Москве и Подмосковье для трудовых мигрантов из безвизовых стран. Приехавшие работать в эти регионы иностранцы должны установить мобильное приложение «Амина», указать в нем свое место пребывания и разрешить властям отслеживать их геолокацию. Благодаря этому мигрантам больше не надо посещать МФЦ, а собственникам квартир — регистрировать иностранцев в жилье. Трехдневное отсутствие сведений о геолокации в приложении грозит мигранту попаданием в реестр контролируемых лиц с последствиями в виде блокировки банковских карт, сотовой связи и возможной депортацией. Новый порядок поможет бороться с коррупцией в отрасли, говорит эксперт и отмечает, что властям необходимо решить проблему с неверным определением геолокации в Москве.

Новый экспериментальный порядок миграционного учета в Москве и Подмосковье утвержден федеральным законом №121 (принят Госдумой в мае 2025 года). Он касается граждан безвизовых стран, прибывших в Москву или Подмосковье работать по патенту (это, например, жители Узбекистана и Таджикистана) или без него (граждане стран ЕАЭС, за исключением Белоруссии,— Армении, Казахстана, Киргизии).

Они должны установить мобильное приложение «Амина», дать в нем согласие на обработку персональных данных, включая «данные мобильных устройств и геолокации», а затем направлять в МВД РФ (назначено координатором эксперимента) сведения о «месте фактического нахождения».

Приказ МВД №563 (опубликован 29 августа) конкретизирует: сообщать надо адрес (с указанием зданий, строений, номеров помещений в коммунальных квартирах или кадастровых номеров земельных участков), а при нахождении в месте без адресных сведений — координатные точки. При переезде в пределах Москвы и Подмосковья иностранцы должны в трехдневный срок информировать об этом МВД через приложение (за исключением нахождения в больницах или гостиницах — те должны сами подавать полиции эти сведения). В случае переезда в другие регионы миграционный учет будет вестись по старым правилам.

ГБУ «Многофункциональный миграционный центр города Москвы» (ММЦ) уточняет, что приложение «Амина» доступно в магазине приложений RuStore для смартфонов на системе Android (версии для айфона пока нет). Пользователю нужно ввести QR-код с карты иностранца, сделать фото и выбрать на карте адрес проживания. ММЦ подчеркивает, что старый порядок учета граждан безвизовых стран (с посещением МФЦ или подачей принимающей стороной сведений через портал «Госуслуги») с 1 сентября в Москве и Подмосковье отменяется. Собственникам жилья подавать властям сведения об этих категориях иностранцев также больше не нужно. Ранее въехавшие для работы иностранцы из безвизовых стран должны поставить приложение в течение 30 дней после истечения действующего миграционного учета.

По данным ФСБ, в первом полугодии 2025 года в РФ въехало 5,48 млн человек из топ-5 стран (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Китай и Киргизия). В 2022 году, по данным МВД, на Москву и Подмосковье приходилось 40% регистраций иностранных работников. К 31 августа, по данным RuStore, приложение было скачано более 300 тыс. раз.

За последний год в России неоднократно ужесточались требования к пребыванию иностранцев. С 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полугода, как ранее). В феврале 2025 года был запущен «реестр контролируемых лиц», куда заносят нарушителей закона: попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда). Отсутствие у иностранца приложения ruID не грозит ему наказанием, сообщали “Ъ” в Минцифры, но с «Аминой» иная ситуация. Если данные о «геолокации абонентского устройства» иностранца не поступают от приложения в течение трех дней, его снимают с учета в ММЦ. А при отсутствии «законных оснований» нахождения, говорится в тексте закона №121, включают в реестр контролируемых лиц (с возможной последующей депортацией).

При этом в RuStore уже есть десятки жалоб на некорректно работающее приложение, а на сайте ММЦ видны вопросы пользователей о том, что им делать в случае неверного отображения геолокации в Москве (например, из-за работы станций РЭБ). Корреспондент “Ъ” задал этот вопрос на горячей линии ММЦ, представившись пользователем приложения.

«Адрес, указанный при регистрации, проверяется МВД,— сообщили на горячей линии.— В случае утверждения адреса начинают сверяться с данными геолокации, реально ли человек находится в этом месте, посещает ли он его. Если будут несостыковки, там это учтут».

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов одобряет новую систему учета, считая, что она поможет избавиться от «коррупционного фактора и схем с "левыми" регистрациями, которые аккумулируют десятки миллиардов рублей». Эксперт считает позитивным тот факт, что реформой занимаются столичные власти, надеясь, что они «продвинут эту ситуацию и через год-два мы сможем распространить систему на всю страну». Также господин Коженов рассчитывает, что ситуации с проблемной геолокацией «будут решаться в пользу иностранцев». «Если адрес указан честно, а геолокация в районе не работает, у нас два-три раза в год все равно проходит операция "Нелегал". Участковый может прийти по этому адресу и проверить»,— предполагает он.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. А с 1 сентября 2026 года его распространят на иностранцев из безвизовых стран, прибывающих в Россию на срок свыше 90 дней для любых целей (за исключением граждан Белоруссии, несовершеннолетних и дипломатов).

Александр Воронов