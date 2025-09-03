«Хамас» заявил о готовности вернуть всех израильских заложников

Представители движения «Хамас» заявили, что готовы заключить сделку, по которой все израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных. Об этом сообщает Reuters. Сколько палестинцев хочет освободить «Хамас» из израильских тюрем для обмена, пока не уточняется.

Сейчас в плену у «Хамаса» находятся 20 заложников, сообщал сегодня президент США Дональд Трамп. Сегодня в соцсети Truth Social он призвал боевиков освободить пленников. Президент пообещал, что это позволит быстро остановить войну в Газе.

Сейчас ЦАХАЛ готовится начать новую фазу «Колесниц Гидеона», которая предполагает полный захват столицы Газы. В Израиле проводится масштабная мобилизация десятков тысяч резервистов. По информации Bloomberg, Израиль готов не начинать операцию, если до середины сентября «Хамас» согласится на освобождение заложников.

