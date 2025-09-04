Путина во Владивостоке научили словам «кринж», «гайз» и «чиловая катка»

Владимир Путин изучил молодежный сленг, изучая экспозицию Национального центра «Россия» во Владивостоке. Видео об этом опубликовала в Telegram-канале ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

На площадке центра президента ознакомили с интерактивным экспонатом, который показывает лексические эквиваленты сленговой фразы в нейтральном и высоком стиле. Так, фразе «возможно, это будет легкая игра» организаторы пространства предложили «сленговый перевод»: «Может быть, это будет чиловая катка».

Еще один представленный президенту вариант языкового упражнения касался фразы: «Гайз, эти траблы – полный кринж». В нейтральном стиле была предложена формулировка: «Ребята, эта проблема – полный абсурд».

С посещения Национального центра «Россия» президент начал свою рабочую программу во Владивостоке. Далее сегодня у него запланированы рабочие встречи, в том числе с иностранными гостями. А также совещания по развитию Дальневосточного федерального округа.