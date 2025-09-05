обновлено 09:26
О чем Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ВЭФ. Главное
5 сентября президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. В своем выступлении он рассказал о планах развития Дальнего Востока и Арктики, отношениях с Китаем, разговорах с президентом США Дональдом Трампом, избыточных предложениях Киева и прослезившемся экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об экономике
- Если ключевую ставку резко снижать, тогда цены будут расти.
- ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям — не более 4-5%.
- Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, это не пустой звук, не популизм какой-то.
- В России уровень бедности с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%.
- Путин предложил запустить с 1 января 2027 года единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики.
- Условия для действующих инвесторов ТОР в ДФО будут сохранены.
О Дальнем Востоке
- Развитие Дальнего Востока и Сибири — приоритет России на XXI век
- Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.
- Якутия, Амурская область, Сахалинская область — среди лидеров-регионов по инвестициям в ДФО.
- Валовый региональный продукт (ВРП) Дальнего Востока за 10 лет вырос вдвое — с 4 до 11 трлн руб.
- Добыча угля и золота на Дальнем Востоке за 10 лет выросла почти в 1,7 раза.
- Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.
- Правительству поручено утвердить план развития редкоземельной индустрии к ноябрю.
- Путин предложил распространить ЭПР для гражданских БПЛА, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока.
- Дальний Восток необходимо сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты.
- Дальний Восток должен стать передовым регионом в области цифрового развития.
- Поручено правительству утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.
- Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, проблемы в логистике.
- Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена. У правительства много планов по развитию внутренних перелетов в регионе.
О транспорте
- Россия продолжит модернизацию БАМа и Транссиба и будет расширять ж/д-подходы к портам Дальнего Востока.
- В 2032 году провозные мощности БАМа и Транссиба должны стать в полтора раза выше, чем на начало 2025 года.
- Портовые мощности в регионе составляют почти 380 млн т грузов в год. Ожидается, что к 2030 году они вырастут ещё на 115 млн т грузов в год.
- В следующем году должен быть открыт мост из РФ в КНДР через реку Туманная. Планируется строительство новых мостов.
- Развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР.
- Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры.
О трансарктическом коридоре
- Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор из Петербурга во Владивосток.
- Для повышения его эффективности нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.
- Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов, от буксировки до балкеров и сверхмощных ледоколов.
- Инструмент территорий опережающего развития в России доказал эффективность, помог системно поддержать предпринимателей.
О демографии
- Необходимо создать на Дальнем Востоке все условия, чтобы россияне хотели жить в регионе.
- Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тыс. руб..
- Во многих дальневосточных регионах уровень бедности ниже, чем в среднем по стране.
- Тенденцию к оттоку населения с Дальнего Востока постепенно удается переломить.
- Девять лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.
О строительстве
- Программы развития ВЭБ позволят удвоить количество туристов на Дальнем Востоке в течение 10 лет.
- В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов.
- Путин поручил Минфину направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в соцсферу и инфраструктуру для мастер-планов.
- Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке.
- Жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в ДФО.
- Возможность взять ипотеку под 2% должны иметь не только учителя, а все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.
- Необходимо распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе, не учитывая возраст родителей.
О международных отношениях
- Двуглавый орел России смотрит не только на Запад и Восток, но и на Юг.
- О роли России в союзе с Индией и Китаем: «Медведь — он и есть медведь».
- Медведь — символ России, но самый большой в мире тигр — тоже российский.
- Отношения с Китаем не связаны с текущей политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад.
- Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать связи.
- Компании некоторых стран, у которых есть проблемы в отношениях с Россией, не уходили с российского рынка и даже хотят расширять присутствие.
- Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сделали это с убытками, а теперь ждут не дождутся возможности вернуться.
- Стабильные международная и экономическая политики России являются конкурентным преимуществом Москвы
- Протекционизм — это вред для тех, кто проводит такую политику.
О визах с Китаем
- Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным.
- Это решение, отметил президент, является знаком дружбы, Москва это ценит.
- Решение властей Китая об отмене виз для россиян будет способствовать резкому росту числа туристических поездок.
- Кроме того, это решение будет способствовать сближению двух стран.
- Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются.
- Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
- ЦБ России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов.
О Трампе
- Открыт к разговорам с Трампом, а также есть договоренность с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры.
- Пока не проводил телефонный разговор с Трампом после своего визита в Китай.
- Разговора с Трампом после консультаций в Европе не было.
Об Украине
- Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
- Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для России и Украины.
- Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
- Смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.
- Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал.
- Россия видит, что Украина просит о контактах, хотя еще недавно исключала их.
- Готов к контактам с Украиной, но не вижу в этом смысла.
- Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Вряд ли в Киеве будет на это политическая воля.
- Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.
- Согласно конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.
- Предложение Украины приехать для переговоров в названное ими место избыточно.
- Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.
О Януковиче и госперевороте на Украине
- Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.
- Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, но стремился к этому на приемлемых условиях.
- Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.
- После госпереворота на Украине к власти пришли силы, выступающие за вступление в НАТО.
- Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России.
- Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности.
- Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.