обновлено 09:26

О чем Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ВЭФ. Главное

5 сентября президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. В своем выступлении он рассказал о планах развития Дальнего Востока и Арктики, отношениях с Китаем, разговорах с президентом США Дональдом Трампом, избыточных предложениях Киева и прослезившемся экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об экономике

  • Если ключевую ставку резко снижать, тогда цены будут расти.
  • ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям — не более 4-5%.
  • Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, это не пустой звук, не популизм какой-то.
  • В России уровень бедности с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%.
  • Путин предложил запустить с 1 января 2027 года единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики.
  • Условия для действующих инвесторов ТОР в ДФО будут сохранены.

О Дальнем Востоке

  • Развитие Дальнего Востока и Сибири — приоритет России на XXI век
  • Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.
  • Якутия, Амурская область, Сахалинская область — среди лидеров-регионов по инвестициям в ДФО.
  • Валовый региональный продукт (ВРП) Дальнего Востока за 10 лет вырос вдвое — с 4 до 11 трлн руб.
  • Добыча угля и золота на Дальнем Востоке за 10 лет выросла почти в 1,7 раза.
  • Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.
  • Правительству поручено утвердить план развития редкоземельной индустрии к ноябрю.
  • Путин предложил распространить ЭПР для гражданских БПЛА, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока.
  • Дальний Восток необходимо сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты.
  • Дальний Восток должен стать передовым регионом в области цифрового развития.
  • Поручено правительству утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.
  • Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, проблемы в логистике.
  • Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена. У правительства много планов по развитию внутренних перелетов в регионе.

О транспорте

  • Россия продолжит модернизацию БАМа и Транссиба и будет расширять ж/д-подходы к портам Дальнего Востока.
  • В 2032 году провозные мощности БАМа и Транссиба должны стать в полтора раза выше, чем на начало 2025 года.
  • Портовые мощности в регионе составляют почти 380 млн т грузов в год. Ожидается, что к 2030 году они вырастут ещё на 115 млн т грузов в год.
  • В следующем году должен быть открыт мост из РФ в КНДР через реку Туманная. Планируется строительство новых мостов.
  • Развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР.
  • Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры.

О трансарктическом коридоре

  • Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор из Петербурга во Владивосток.
  • Для повышения его эффективности нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.
  • Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов, от буксировки до балкеров и сверхмощных ледоколов.
  • Инструмент территорий опережающего развития в России доказал эффективность, помог системно поддержать предпринимателей.

О демографии

  • Необходимо создать на Дальнем Востоке все условия, чтобы россияне хотели жить в регионе.
  • Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тыс. руб..
  • Во многих дальневосточных регионах уровень бедности ниже, чем в среднем по стране.
  • Тенденцию к оттоку населения с Дальнего Востока постепенно удается переломить.
  • Девять лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.

О строительстве

  • Программы развития ВЭБ позволят удвоить количество туристов на Дальнем Востоке в течение 10 лет.
  • В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов.
  • Путин поручил Минфину направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в соцсферу и инфраструктуру для мастер-планов.
  • Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке.
  • Жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в ДФО.
  • Возможность взять ипотеку под 2% должны иметь не только учителя, а все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.
  • Необходимо распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе, не учитывая возраст родителей.

О международных отношениях

  • Двуглавый орел России смотрит не только на Запад и Восток, но и на Юг.
  • О роли России в союзе с Индией и Китаем: «Медведь — он и есть медведь».
  • Медведь — символ России, но самый большой в мире тигр — тоже российский.
  • Отношения с Китаем не связаны с текущей политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад.
  • Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать связи.
  • Компании некоторых стран, у которых есть проблемы в отношениях с Россией, не уходили с российского рынка и даже хотят расширять присутствие.
  • Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сделали это с убытками, а теперь ждут не дождутся возможности вернуться.
  • Стабильные международная и экономическая политики России являются конкурентным преимуществом Москвы
  • Протекционизм — это вред для тех, кто проводит такую политику.

О визах с Китаем

  • Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным.
  • Это решение, отметил президент, является знаком дружбы, Москва это ценит.
  • Решение властей Китая об отмене виз для россиян будет способствовать резкому росту числа туристических поездок.
  • Кроме того, это решение будет способствовать сближению двух стран.
  • Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются.
  • Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
  • ЦБ России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов.

О Трампе

  • Открыт к разговорам с Трампом, а также есть договоренность с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры.
  • Пока не проводил телефонный разговор с Трампом после своего визита в Китай.
  • Разговора с Трампом после консультаций в Европе не было.

Об Украине

  • Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
  • Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для России и Украины.
  • Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
  • Смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.
  • Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал.
  • Россия видит, что Украина просит о контактах, хотя еще недавно исключала их.
  • Готов к контактам с Украиной, но не вижу в этом смысла.
  • Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Вряд ли в Киеве будет на это политическая воля.
  • Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.
  • Согласно конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.
  • Предложение Украины приехать для переговоров в названное ими место избыточно.
  • Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.

О Януковиче и госперевороте на Украине

  • Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.
  • Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, но стремился к этому на приемлемых условиях.
  • Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.
  • После госпереворота на Украине к власти пришли силы, выступающие за вступление в НАТО.
  • Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России.
  • Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности.
  • Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.

Антон Гармаш, Анна Токарева

ВЭФ-2025

Участницы форума

