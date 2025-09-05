О чем Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ВЭФ. Главное

5 сентября президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. В своем выступлении он рассказал о планах развития Дальнего Востока и Арктики, отношениях с Китаем, разговорах с президентом США Дональдом Трампом, избыточных предложениях Киева и прослезившемся экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Главные тезисы — в подборке «Ъ».



Об экономике

Если ключевую ставку резко снижать, тогда цены будут расти.

ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям — не более 4-5%.

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, это не пустой звук, не популизм какой-то.

В России уровень бедности с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%.

Путин предложил запустить с 1 января 2027 года единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики.

Условия для действующих инвесторов ТОР в ДФО будут сохранены.

О Дальнем Востоке

Развитие Дальнего Востока и Сибири — приоритет России на XXI век

Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.

Якутия, Амурская область, Сахалинская область — среди лидеров-регионов по инвестициям в ДФО.

Валовый региональный продукт (ВРП) Дальнего Востока за 10 лет вырос вдвое — с 4 до 11 трлн руб.

Добыча угля и золота на Дальнем Востоке за 10 лет выросла почти в 1,7 раза.

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.

Правительству поручено утвердить план развития редкоземельной индустрии к ноябрю.

Путин предложил распространить ЭПР для гражданских БПЛА, действующий на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока.

Дальний Восток необходимо сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты.

Дальний Восток должен стать передовым регионом в области цифрового развития.

Поручено правительству утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, проблемы в логистике.

Сеть местных авиалиний на Дальнем Востоке была утрачена. У правительства много планов по развитию внутренних перелетов в регионе.

О транспорте

Россия продолжит модернизацию БАМа и Транссиба и будет расширять ж/д-подходы к портам Дальнего Востока.

В 2032 году провозные мощности БАМа и Транссиба должны стать в полтора раза выше, чем на начало 2025 года.

Портовые мощности в регионе составляют почти 380 млн т грузов в год. Ожидается, что к 2030 году они вырастут ещё на 115 млн т грузов в год.

В следующем году должен быть открыт мост из РФ в КНДР через реку Туманная. Планируется строительство новых мостов.

Развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР.

Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры.

О трансарктическом коридоре

Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор из Петербурга во Владивосток.

Для повышения его эффективности нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.

Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов, от буксировки до балкеров и сверхмощных ледоколов.

Инструмент территорий опережающего развития в России доказал эффективность, помог системно поддержать предпринимателей.

О демографии

Необходимо создать на Дальнем Востоке все условия, чтобы россияне хотели жить в регионе.

Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тыс. руб..

Во многих дальневосточных регионах уровень бедности ниже, чем в среднем по стране.

Тенденцию к оттоку населения с Дальнего Востока постепенно удается переломить.

Девять лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.

О строительстве

Программы развития ВЭБ позволят удвоить количество туристов на Дальнем Востоке в течение 10 лет.

В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще более 600 объектов.

Путин поручил Минфину направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в соцсферу и инфраструктуру для мастер-планов.

Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке.

Жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в ДФО.

Возможность взять ипотеку под 2% должны иметь не только учителя, а все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.

Необходимо распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе, не учитывая возраст родителей.

О международных отношениях

Двуглавый орел России смотрит не только на Запад и Восток, но и на Юг.

О роли России в союзе с Индией и Китаем: «Медведь — он и есть медведь».

Медведь — символ России, но самый большой в мире тигр — тоже российский.

Отношения с Китаем не связаны с текущей политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад.

Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать связи.

Компании некоторых стран, у которых есть проблемы в отношениях с Россией, не уходили с российского рынка и даже хотят расширять присутствие.

Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сделали это с убытками, а теперь ждут не дождутся возможности вернуться.

Стабильные международная и экономическая политики России являются конкурентным преимуществом Москвы

Протекционизм — это вред для тех, кто проводит такую политику.

О визах с Китаем

Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным.

Это решение, отметил президент, является знаком дружбы, Москва это ценит.

Решение властей Китая об отмене виз для россиян будет способствовать резкому росту числа туристических поездок.

Кроме того, это решение будет способствовать сближению двух стран.

Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются.

Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

ЦБ России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов.

О Трампе

Открыт к разговорам с Трампом, а также есть договоренность с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры.

Пока не проводил телефонный разговор с Трампом после своего визита в Китай.

Разговора с Трампом после консультаций в Европе не было.

Об Украине

Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.

Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для России и Украины.

Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.

Смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.

Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал.

Россия видит, что Украина просит о контактах, хотя еще недавно исключала их.

Готов к контактам с Украиной, но не вижу в этом смысла.

Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Вряд ли в Киеве будет на это политическая воля.

Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.

Согласно конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.

Предложение Украины приехать для переговоров в названное ими место избыточно.

Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.

О Януковиче и госперевороте на Украине

Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.

Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, но стремился к этому на приемлемых условиях.

Янукович прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.

После госпереворота на Украине к власти пришли силы, выступающие за вступление в НАТО.

Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России.

Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности.

Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.

Антон Гармаш, Анна Токарева