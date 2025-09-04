ГТЛК поставит 50 самолетов «Байкал» авиакомпаниям «Аэрохимфлота»

Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК», входит в группу ВЭБ.РФ) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов «Байкал» в рамках Восточного экономического форума. Как сообщает пресс-служба ГТЛК, самолеты будут переданы в лизинг «на льготных условиях» авиакомпаниям из альянса независимых эксплуатантов «Аэрохимфлот» («Борус», «Агат», «Спецавиа» и АТЦ «Вираж»). Сроки поставок определены периодом с 2027 по 2031 годы.

По словам гендиректора ГТЛК Михаила Парнева, серийный заказ обеспечит «долгосрочную загрузку авиастроителей», будет способствовать «развитию высокотехнологичных компетенций». Самолеты «Байкал», планируется использовать в том числе для выполнения «лесоавиационных, авиационно-химических и транспортно-связных работ, аэрофотосъемки» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае.

Для финансирования сделки планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния.

ЛМС-901 «Байкал» — девятиместный турбовинтовой легкий многоцелевой самолет для местных воздушных линий, производится на Уральском заводе гражданской авиации. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах. «Байкалы» разрабатывают на замену устаревших самолетов Ан-2 и Ан-3.

Влад Никифоров