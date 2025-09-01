Так это он сам собою управил так

На саммите ШОС, хозяином которого в этом году выступает Китай, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу нового глобального управления. Конкретные политические решения не были предложены. Понятен лишь общий посыл — отрицание западноцентричного миропорядка и заявка на создание мощного противовеса ему под эгидой Китая при поддержке стран Глобального Юга и всех союзников КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и другие участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, Китай, 1 сентября 2025 года

Фото: Sputnik / Sergei Bobylyov / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и другие участники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, Китай, 1 сентября 2025 года

Фото: Sputnik / Sergei Bobylyov / Pool / Reuters

Речь председателя Си перед лидерами двух десятков стран тут же превратилась в главную новость с полей двухдневного саммита ШОС, который прошел в городе Тяньцзинь. Хотя, по сути, китайский лидер лишь тезисно повторил то, о чем он уже не раз говорил все предыдущие годы: в условиях «турбулентности и перемен» в мире странам-членам ШОС и всем единомышленникам необходимо обеспечить «упорядоченный многополярный мир», что включает в себя поддержку свободной торговли и «более справедливой и разумной системы глобального управления».

«Мы должны расширять масштабы сотрудничества, максимально использовать уникальные сильные стороны каждой страны и объединить общую ответственность за содействие региональному миру, стабильности и процветанию»,— заявил Си Цзиньпин мировым лидерам, среди которых были президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан и белорусский лидер Александр Лукашенко. Словом, все те, у кого точно есть причины считать нынешнее глобальное мироустройство не совсем справедливым и иметь веские основания желать его преобразования.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества»,— заявил Си Цзиньпин, заодно упомянув еще одну свою концепцию, выдвинутую им в 2012 году.

Никаких конкретных политических решений в инициативе глобального управления не оказалось.

Проанализировав речь лидера КНР, комментаторы пришли к выводу, что в основе «глобального управления» лежат пять принципов: суверенное равенство всех стран, соблюдение международного права, поддержание авторитета ООН, внедрение человекоцентричного подхода, а также укрепление комплексных систем планирования и мобилизация ресурсов разных стран в целях достижения более ощутимых результатов.

Единственной конкретной вещью, на которую Си Цзиньпин и то лишь намекнул, стала нацеленность предложенного им миропорядка на противостояние той системе отношений, которую продвигают и даже навязывают остальному миру США и коллективный Запад. «Правила внутреннего распорядка некоторых стран не следует навязывать другим… Мы должны продолжать занимать четкую позицию против гегемонизма и политики силы и практиковать подлинный многосторонний подход»,— отметил Си Цзиньпин.

Этой цели, по мнению председателя Си, должна служить, в частности, разработка альтернативной платежной системы или единой валюты, которая бы заменила расчеты в долларах США. В связи с этим он призвал к созданию нового банка развития ШОС, а также заявил о выделении государствам-членам ШОС безвозмездной помощи в размере 2 млрд юаней ($280 млн) и еще 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в виде кредитов банковскому консорциуму ШОС.

Набор благих пожеланий, отраженный в речи китайского лидера, тут же был горячо одобрен многими участниками саммита.

По мысли президента Белоруссии Александра Лукашенко, одним из первых публично поддержавшего идеи товарища Си, на основании обозначенных лидером КНР «ключевых принципов» (речь идет о «суверенном равенстве, примате международного права, многосторонности», уточнил он) возможно «решить реальные проблемы стран и народов».

По словам российского лидера Владимира Путина, инициатива его китайского коллеги особенно актуальна во времена, когда некоторые страны «не отказываются от стремления к диктату в международных делах». Новая система, продолжил российский лидер, «придет на смену устаревшим европоцентристским и евроатлантическим моделям, будет учитывать интересы максимально широкого круга стран, будет по-настоящему сбалансированной и не допустит попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет других».

Наталия Портякова