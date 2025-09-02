В полном соглашении

Россия и Китай после пяти лет переговоров сделали первый юридически обязывающий шаг к реализации проекта «Сила Сибири-2». Стороны подписали меморандум о строительстве маршрута мощностью 50 млрд кубометров газа в год через Монголию. По мнению собеседников “Ъ”, к проекту все равно остаются вопросы в части стоимости газа и участия КНР в финансировании проекта.

Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию.

Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров в Пекине 2 сентября, мощность маршрута длиной 2,6 тыс. км составит 50 млрд кубометров газа в год.

Договоренности рассчитаны на 30 лет.

Газопровод протянется от месторождений Ямала через Красноярскую, Иркутскую области и Бурятию.

Протяженность монгольского участка «Союз Восток» составит около 960 км.

В «Газпроме» не стали раскрывать детали будущего проекта. Как пояснил господин Миллер, сейчас подписан «главный» документ, а уточнение объемов финансирования и вопросы, которые касаются коммерческих условий поставок, «будут решаться в текущий период времени». Глава компании также сообщил, что цена поставок газа для Китая «объективно ниже», чем для Европы, за счет короткого транспортного плеча и более низких логистических затрат. По его словам, сроки реализации проекта «Сила Сибири-2» будут примерно такими же, как в случае первого маршрута в Китай, то есть около пяти лет с подписания контракта до начала поставок.

Первый меморандум о строительстве газопровода длиной 3 тыс. км от Ковыктинского месторождения до Шанхая Москва и Пекин подписали еще в 1997 году. Но он так и не был реализован. Затем о планах по строительству газопровода для экспорта российского газа в Китай в 2006 году объявил президент Владимир Путин. С тех пор стороны обсуждали возможные варианты прокладки магистралей.

Пока реализован восточный маршрут — «Сила Сибири». Поставки по нему начались в 2019 году. Ресурсная база — Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Текущая мощность трубы, 38 млрд кубометров, была достигнута в конце 2024 года. По итогам переговоров 2 сентября стороны объявили о наращивании поставок до 44 млрд кубометров в год.

Рамочное соглашение по западному направлению «Газпром» и китайская CNPC подписали в 2014 году. Изначально труба должна была пройти через российско-китайскую границу на Алтае (газопровод «Алтай»). При строительстве должны были использоваться действующие участки газопроводов внутри РФ, что существенно снижало стоимость. Но после 2016 года от такого варианта отказались из-за сложной геологии в местах будущей трассы и экологических рисков. Проектируемую трубу переименовали в «Силу Сибири-2», а основным стал маршрут через Монголию. Оценку возможности поставок по этому маршруту «Газпром» начал в 2020 году, но подписание соглашения постоянно откладывалось. Параллельно рассматривался вариант прокладки трассы через Казахстан.

Еще одна нитка — «Дальневосточный маршрут» — станет продолжением существующего газопровода Сахалин—Хабаровск—Владивосток. Она должна быть запущена в 2027 году. Мощность этой трубы также была увеличена по итогам переговоров глав России и Китая с 10 млрд до 12 млрд кубометров. Газ в нее будет поступать с шельфовых месторождений Сахалина («Сахалин-3»).

Таким образом, общий объем поставок из РФ в Китай в перспективе может достичь 106 млрд кубометров газа в год.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что заключение коммерческого контракта на продажу газа, скорее всего, находится также в высокой стадии, иначе Москва и Пекин не стали бы делать громких заявлений о подписании меморандума. По мнению эксперта, для Китая вопрос надежности поставок, вероятно, становится все более важным. «Остановить поставки российского газа Западу будет гораздо сложнее, чем перекрыть экспорт СПГ в Китай»,— полагает он. По оценке господина Юшкова, отгрузки газа по «Силе Сибири» и «Дальневосточному маршруту» помогут закрыть потребности Пекина до 2030 года, после которого может быть запущена «Сила Сибири-2».

Хотя источник “Ъ” считает, что вопросы по строительству «Силы Сибири-2» остаются: неизвестно, удалось ли «Газпрому» договориться по цене будущих поставок и будет ли китайская сторона участвовать в финансировании. По его словам, «Газпрому» потребуются существенные инвестиции в реконфигурацию ГТС и «переброску» газа из Западной Сибири к границе с Монголией, притом что выручка компании от экспорта в ЕС снижается, а внутренний рынок и «новые направления» (Узбекистан, Казахстан) низкодоходные. Если китайская сторона не будет готова к кредитованию или предоплате поставок, «Газпрому» может потребоваться господдержка, например налоговые льготы, говорит источник “Ъ”.

При этом, продолжает собеседник “Ъ”, масштабы «Силы Сибири-2» велики для северо-востока Китая.

По его словам, ситуация может измениться после 2030 года, когда добыча на старых месторождениях в Китае в центре и на западе может начать снижаться, а поставки из Казахстана и Узбекистана по газопроводу Центральная Азия—Китай будут близки к нулю. Но и в этом случае, указывает источник “Ъ”, «Газпрому» придется ждать до 2035 года для «монетизации» этого газа. В силу масштабов поставок и ориентации на один регион «Газпром», по мнению собеседника “Ъ”, станет «балансирующим» поставщиком и, скорее всего, загрузка всех экспортных газопроводов из России в Китай не будет превышать 75–80%.

Ольга Мордюшенко