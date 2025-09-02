Китай с 15 сентября введет для россиян безвиз до 30 дней

Китай с 15 сентября введет безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом. Безвиз будет действовать до 30 суток, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь

Фото: Florence Lo / Reuters Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь

Фото: Florence Lo / Reuters

Он рассказал на брифинге, что китайские власти расширят число стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в КНР. Подобная безвизовая политика в отношении россиян вводится сроком до 14 сентября 2026 года, передает ТАСС.

В марте посольство Китая говорило, что Москва и Пекин движутся к отмене виз. В августе в российском МИДе рассказали, что две страны прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек.

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Это их вторая встреча за год. По итогам переговоров Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере энергетики.

Господин Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Подробности — в материале «Ъ» «Никто, кроме ШОС».