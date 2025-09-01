В отель заселяется застройщик

Инвесторы продолжают активно вкладываться в гостиничную недвижимость. Компания, учрежденная владельцем саратовского застройщика «Кронверк» Александром Шмидтом, выкупает за 2,88 млрд руб. здание гостиницы «Альянс Бородино» на Русаковской улице на северо-востоке Москвы. Сейчас застройщики переключаются на коммерческую недвижимость из-за заметного снижения спроса на рынке жилых новостроек.

ООО «Таганка» стало единственным участником торгов по продаже гостиницы уровня четыре звезды «Альянс Бородино» площадью 24 тыс. кв. м и 1,5 га под ним на Русаковской улице на северо-востоке Москвы. Это следует из информации, размещенной на портале Федресурса, обнаружил “Ъ”. Компания предложила за актив 2,88 млрд руб. Сделка пройдет в рамках реализации имущества обанкротившегося ООО «БК "На Русаковской"», которую контролирует структура «Ростеха» ООО «РТ-Капитал». В «РТ-Капитале» подтвердили “Ъ”, что с ООО «Таганка» будет заключен договор купли-продажи, а расположенный рядом бизнес-центр будет реализован позже. С ООО «Таганка» связаться не удалось.

ООО «Таганка», по данным Kartoteka.ru, принадлежит Александру Шмидту. Он владелец девелоперской компании «Кронверк», застройщике жилья в Саратовской области, также владеет рядом производственных предприятий, в частности, по производству цемента, разработке песчаных карьеров, добыче известняка и выпуску железобетонных изделий. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства компании составляет 142 тыс. кв. м. По собственным данным, объем реализованной недвижимости составляет более 1 млн кв. м. В ГК «Кронверк» не ответили на запрос “Ъ”, напрямую с господином Шмидтом связаться не удалось.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает стоимость гостиницы, которую предложило ООО «Таганка», рыночной. Директор по направлению рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов говорит, что цена продажи в расчете на один номер составляет 12 млн руб., что ниже текущей себестоимости строительства аналогичного объекта. Ежегодная выручка гостиницы может достигать около 630 млн руб., отмечает господин Ахмедзянов. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич также считает, что отелю потребуется хороший ремонт и замена части инженерных систем, так как «актив уже уставший».

В свою очередь, партнер NF Group Марина Малахатько считает озвученную стоимость сделки завышенной примерно на 10–15%, если предполагается сохранение гостиничной функции объекта.

Но в случае редевелопмента, предполагающего перевод вида разрешенного использования участка для строительства жилья, сделка, по мнению эксперта, может оказаться экономически целесообразной.

Спрос на первичном рынке жилья сокращается, поэтому крупный застройщик Саратова вынужден инвестировать свои средства в коммерческую недвижимость, полагает Станислав Ахмедзянов. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—июне 2025 года натуральные продажи строящегося жилья по всей России сократились на 26% год к году, до 10,4 млн кв. м, денежные — на 16%, до 2,1 трлн руб. К тому же у покупателя есть интерес к гостиничному сегменту, так как ранее в 2024 году он приобрел отель «Садовое кольцо» на проспекте Мира в центре Москвы.

В нынешнем году инвесторы охотнее вкладываются в гостиничные активы. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—июне 2025 года объем вложений в гостиничную недвижимость по всей России составил 15 млрд руб., что на 27% больше год к году (см. “Ъ” от 11 августа). Этому способствовал рост турпотока. В январе—мае 2025 года количество туристических поездок внутри России составило 32 млн, что на 6,5% больше год к году, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

