Быстро или важно: Как найти баланс в развитии новых технологий, обсудили на ВЭФ–2025

Бизнес, банки и венчурные фонды сегодня ориентированы на инвестиции в проекты с понятным сроком окупаемости, что становится препятствием для качественного развития новых технологий в России. Это обсудили участники дискуссии «Наука + бизнес: технологический суверенитет и развитие инновационной экономики» на ВЭФ-2025, среди которых были представители как бизнеса («Русал», СИБУР, ГЛОНАСС), финансовых институтов (Газпромбанк, ВЭБ.РФ), так и научного сообщества (ДВФУ). Участники также отвечали на вопрос: «Что сегодня важнее: делать срочно или делать важное?» В контексте основных векторов стратегического развития российской науки, определенных президентом, найти баланс между скоростью импортозамещения технологий для практического применения в экономике здесь и сейчас и развитием инноваций для достижения технологического лидерства в долгосрочной перспективе — задача краеугольная.

«Если мы не научимся мыслить горизонтами в 30–50 лет в вопросах инвестиций в инновации, мы не построим ни одну новую индустрию,— отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.— К примеру, Китай и их технологическая и научная база — это результат инвестирования, которое никогда не ограничивалось рамкой в три — пять лет. Еще один пример — Силиконовая долина, которая стала тем, чем является сегодня, благодаря в первую очередь поддержке государства на протяжении десятилетий. Чтобы строить новые индустрии и формировать широкую воронку технологических проектов для вывода их из лабораторий на производство, необходимо переориентировать внимание с ожиданий быстрой окупаемости на долгосрочную перспективу».

«Чтобы зарабатывать на технологии, ее нужно масштабировать, сделать конкурентоспособной. Инновация — это в любом случае риск. Нужно большое количество и веры, и энергии, и некой пассионарности, чтобы эти темы двигать, понимая, что новые технологии — это реальный источник конкурентного преимущества»,— отметила Дарья Борисова, член правления — управляющий директор по развитию и инновациям ООО СИБУР.

В рамках перезапуска программы Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет» Газпромбанк как партнер программы переориентирует ее в логике технологического лидерства. Университетам это дает возможность стать частью концепции «Университет 3.0», где равноценной составляющей в подходе к научной деятельности становится предпринимательская. Сокращение пути от научной разработки до ее применения на производстве и расширение воронки проектов с высоким потенциалом инвестирования — такие задачи ставит перед собой Газпромбанк как один из основных участников процесса достижения технологического лидерства России на мировой арене.

Важность государственной поддержки науки подчеркнул и Владимир Нелюб, проректор по научной работе ДВФУ, отметив, что университет уже удвоил количество договоров с индустрией в рамках восьми НТПЛ благодаря инструментам долгосрочного государственного планирования и технологическим «дорожным картам».

«Мы пытаемся “раскачать” огромный интеллектуальный ресурс страны. Для достижения общей цели нужно формировать открытую информационную среду, по-новому работать с университетами и не бояться инвестировать в проекты на ранней стадии»,— заключил Дмитрий Зауэрс.