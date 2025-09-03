Правительство выделило 100 млрд рублей на льготную ипотеку

Правительство дополнительно выделило 100,4 млрд руб. на субсидирование трех льготных ипотечных программ. Финансирование поступит из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства.

На субсидирование «Семейной ипотеки» направят 53,4 млрд руб. Еще 9,6 млрд руб. предусмотрено для реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки». 37,4 млрд руб. пойдет на субсидирование процентной ставки по уже выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая завершилась 1 июля 2024 года.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил о снижении спроса на рынке жилья «по ряду причин». Одной из них он назвал дополнительные комиссии, которые банки взимали при оформлении льготной ипотеки. Правительство разработало меры для изменения ситуации.

Прогнозы по темпам ввода жилья на этот год остаются довольно оптимистичными — не менее 100 млн кв. м. Беспокойство властей вызывают перспективы 2027 года — застройщики уже сократили запуск новых проектов (за январь—июль минус 19% год к году). Это происходит на фоне снижения спроса из-за фактически заградительных рыночных ставок по кредитам после отмены массовой льготной ипотеки.

