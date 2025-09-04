«Коалиция желающих» перешла от желаний к договоренностям

4 сентября в Париже прошла встреча лидеров свыше 30 стран, объединенных так называемой коалицией желающих. Их задачей было окончательно договориться о гарантиях безопасности для Украины. Кое-что удалось: по итогам встречи хозяин мероприятия Эмманюэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину после наступления перемирия или мира готовы отправить 26 стран. Однако роль в гарантиях безопасности Вашингтона, на активном участии которого европейцы настаивали с самого начала, по-прежнему остается туманной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп выслушал, но предпочел не услышать настойчивого желания европейцев добиться гарантий безопасности для Киева от Штатов

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп выслушал, но предпочел не услышать настойчивого желания европейцев добиться гарантий безопасности для Киева от Штатов

Идея того, что Европа и США должны предоставить некие гарантии Украине после завершения конфликта с Россией, появилась еще в середине февраля — собственно, тогда и была создана неформальная «коалиция желающих». С тех пор с подачи британского премьера Кира Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона в публичное поле то и дело закидывалась мысль о готовности направить на территорию Украины многотысячный военный контингент. По замыслу Парижа и Лондона, это стало бы одной из таких гарантий безопасности.

На каком-то этапе энтузиазм европейцев заметно поутих — не столько из-за возражений России, которая с самого начала решительно высказалась против присутствия любых иностранных войск на украинской территории, сколько из-за откровенного нежелания Вашингтона участвовать в таких гарантиях. Глава Белого дома Дональд Трамп с самого начала давал понять, что европейцам придется взять на себя большую часть бремени гарантий безопасности и что он точно не намерен отправлять на Украину американских военных.

Вслед за августовской встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и последующей встречей с европейскими лидерами в Вашингтоне Дональд Трамп заявил о готовности оказать поддержку европейским усилиям.

Но никаких прямых обязательств по предоставлению таких гарантий президент США на себя не взял, как и не раскрыл деталей насчет того, в чем именно Штаты могут и готовы посодействовать европейцам на Украине.

Это не помешало европейским лидерам продолжать работу над своей частью гарантий. 2 сентября, за два дня до встречи участников «коалиции желающих», Елисейский дворец выступил с заявлением о том, что техническая работа над гарантиями безопасности для Украины настолько продвинулась, что союзникам теперь требуется лишь подтверждение поддержки со стороны Вашингтона. «В четверг мы будем ждать подтверждения того, что "коалиция желающих" действительно пользуется поддержкой США»,— анонсировал офис президента Макрона.

Впрочем, перед сверкой часов с президентом США 4 сентября «коалиция желающих» решила провести ее между собой. Для этого в Париж пригласили — кого очно, кого виртуально — лидеров более 30 стран, включая далеких от конфликта географически, но очень болеющих за Киев душой премьеров Австралии и Канады. И конечно, президента Украины Владимира Зеленского.

С американской стороны во встрече принял участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По итогам этой части мероприятия хозяин встречи Эмманюэль Макрон сообщил, что развернуть на Украине свои войска в качестве сил сдерживания на суше, на море или в воздухе сразу после прекращения огня или установления мира согласились 26 стран, еще несколько государств взяли тайм-аут, чтобы обдумать свое возможное участие. Единственным из собравшихся, кто открыто выступил против участия собственных войск в такого рода гарантиях безопасности, стал премьер Польши Дональд Туск.

Позднее европейские союзники и Владимир Зеленский созвонились с Дональдом Трампом. Но услышали от него не совсем то, на что рассчитывали. По данным Reuters, ссылающегося на неназванного чиновника Белого дома, президент США заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, а заодно усилить экономическое давление на Китай за поддержку боевых действий России на Украине.

Вскоре это подтвердил президент Финляндии Александр Стубб. «Подход Трампа заключался в том, что мы должны действовать сообща в отношении санкционной политики и искать способы, в частности, остановить военную машину России экономическими средствами. В этом случае есть две цели: нефть и газ»,— заявил Стубб финским СМИ после встречи, добавив, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента Трампа обсудят это «в течение следующих 24 часов».

Что же касается основного вопроса — о гарантиях безопасности для Украины со стороны США, то тут Трамп вновь позволил себе остаться уклончивым.

По словам Макрона, Штаты «совершенно четко» заявили о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности, но точнее этот вопрос будет решен в ближайшие дни. На «следующем этапе», по словам главы Елисейского дворца, американская сторона должна связаться с Россией для обсуждения этих планов.

«В настоящий момент дальнейшие этапы очевидны: будет новый контакт между американцами и русскими»,— анонсировал французский президент. И, несколько забегая вперед, добавил, что вслед за этим должен последовать двусторонний саммит между президентами России и Украины, а также трехсторонний саммит с участием США и четырехсторонний саммит с участием Европы.

Наталия Портякова