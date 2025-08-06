Рубио: Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о введении санкций против РФ

Президент США Дональда Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

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Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

«Это решение президенту необходимо будет принять в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней»,— сказал господин Рубио в эфире Fox News.

6 августа прошла встреча президента России Владимира Путина и американского спецпосланника президента Стива Уиткоффа. И Москва, и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Позднее Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

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