Миссия неотменима

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 6 августа посетил Москву. Этот визит состоялся перед истечением ультиматума президента Трампа, потребовавшего от России до 8 августа прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению санкций. Миссия Уиткоффа, единственного члена окружения Трампа, который лично общается с президентом Путиным и который был принят президентом РФ и на этот раз, стала последней попыткой избежать эскалации, не отвечающей интересам ни Москвы, ни Вашингтона. Одним из обсуждаемых вопросов могла стать инициатива воздушного перемирия между Россией и Украиной. Дать оценку переговорам в Москве Дональд Трамп пообещал в тот же день, а точнее — в ночь на 7 августа. Однако еще до того успел оценить встречу как «очень продуктивную».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед началом беседы президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами без переводчика

Фото: пресс-служба президента РФ Перед началом беседы президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами без переводчика

Фото: пресс-служба президента РФ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву в среду утром. Его пятый визит в Россию планировался еще в конце прошлой недели, однако без объяснений из Вашингтона был перенесен.

В связи с корректировкой сроков миссия Уиткоффа проходила в тот момент, когда до истечения десятидневного ультиматума президента Трампа России, потребовавшего до 8 августа прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению санкций против ее партнеров, оставалось двое суток.

С одной стороны, фактом отправки своего представителя в Россию Дональд Трамп показал, что не считает решение по 100-процентным тарифам для партнеров России окончательным и бесповоротным и не исключает, что в самый последний момент может быть достигнута новая договоренность с Москвой. Такая договоренность в случае успеха господина Уиткоффа в Москве могла бы позволить президенту США отыграть ситуацию назад и избежать введения анонсированных им санкций или отложить их на более поздний срок, интерпретировав ее как свою главную на сегодняшний день миротворческую победу в украинском конфликте.

С другой стороны, западные политики, эксперты и СМИ накануне приезда Уиткоффа в Москву приложили максимум усилий для того, чтобы представить ситуацию для России и ее партнеров максимально драматичной.

Описывая ее, газета Financial Times, ссылаясь на свой источник, предупредила: «Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится».

Пресс-служба Белого дома накануне подтвердила, что президент Трамп «введет жесткие санкции, если Путин не согласится прекратить войну».

Большой переговорный день спецпосланника президента США в Москве так и не дал окончательного ответа на вопрос о том, можно ли считать его миссию успешной и к какому финальному решению она подтолкнет главу Белого дома, заявление которого должно было прозвучать в ночь на четверг, 7 августа.

Перемещаясь по российской столице до и после трехчасовой встречи с президентом Путиным в Кремле, сам господин Уиткофф так и не проронил ни одного слова для прессы. При этом визит проходил в подчеркнуто спокойной и даже внешне непринужденной обстановке.

В итоге СМИ и аналитики так и не получили однозначного сигнала, считать ли это затишьем перед новой бурей в Вашингтоне или признаком того, что решение для новой, пусть частичной деэскалации все же найдено.

Первым официальным лицом, встречавшим Стивена Уиткоффа утром в аэропорту Внуково-2, стал хорошо знакомый ему по предыдущим переговорам глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

После того как самолет со спецпосланником президента США Bombardier Global 7500, вылетевший из международного аэропорта Форт-Лодердейл—Голливуд в штате Флорида приземлился в Москве, правительственный кортеж отправился к столичному парку «Зарядье». Здесь, перед решающими переговорами с Владимиром Путиным, Стивен Уиткофф в течение полутора часов завтракал с Кириллом Дмитриевым в ресторане, после чего прогулялся по парку и даже поднялся на нависающую над Москвой-рекой смотровую площадку, открывающую вид на Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя.

Как сообщил корреспондент «РИА Новости», господа Дмитриев и Уиткофф, общаясь в парке «Зарядье», оживленно беседовали и пребывали в хорошем настроении.

Между тем, завершив первую часть программы своего визита, подготовленную российской стороной, Стивен Уиткофф направился на встречу с Владимиром Путиным в Кремле, проходившую в Представительском кабинете первого корпуса. Перед началом беседы президент России и спецпосланник президента США улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами без переводчика. На встрече в Кремле также присутствовали помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и встречавший Стивена Уиткоффа Кирилл Дмитриев.

Первые итоги беседы по горячим следам, отвечая на вопросы журналистов, подвел господин Ушаков, назвавший разговор в Кремле «весьма полезным и конструктивным».

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией»,— сообщил помощник российского президента.

Впрочем, при этом он предпочел не делать далеко идущих выводов, дав понять, что теперь мяч на стороне американского президента.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно»,— пояснил Юрий Ушаков.

Самое оптимистичное заявление сделал Кирилл Дмитриев.

«Совместно с помощником президента России Юрием Ушаковым принял участие во встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира»,— написал он в своем Telegram-канале, выразив убежденность, что «диалог восторжествует».

Несмотря на то что по итогам переговоров в Кремле обе стороны не стали раскрывать подробности того, о каких инициативах и встречных сигналах идет речь, агентство Bloomberg накануне сообщило, что Москва рассматривает возможность предложить Украине воздушное перемирие, предусматривающее прекращение ударов беспилотниками и ракетами, но не полную остановку боевых действий. По информации агентства, Москва может согласиться на это предложение при условии, что Киев тоже будет его соблюдать.

Впрочем, впервые о воздушном перемирии заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 1 августа на встрече с Владимиром Путиным на острове Валаам он заявил: «Я встречался недавно с американцами, я им открыто сказал: "Вы президенту скажите, надо аккуратно все это делать и можно договориться. Опять воздушное перемирие". Я говорю: "Россия в этом заинтересована и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали"»,— сказал тогда Александр Лукашенко.

Уже после того, как его спецпосланник покинул Москву, появились сообщения о том, что до своего обращения, которое было запланировано на 23:30 по московскому времени, Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским президентом Зеленским. Судя по всему, после этого разговора президент США и примет окончательное решение по вопросу о том, каким будет его следующий шаг.

Впрочем, не дождавшись обозначенного ранее времени обращения, Дональд Трамп в соцсети Truth Social дал оценку состоявшейся в Москве встрече, назвав ее «очень продуктивной». «Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу»,— написал он.

Сергей Строкань