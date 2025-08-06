Мединский заявил, что третий обмен пленных не начался из-за властей Украины

Третий этап обмена военнопленными не начинается из-за руководства Украины, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, Киев отказывается возвращать на родину 1000 пленных военнослужащих, которые находятся в российском плену. Также он заявил, что из-за этого затянулось начало второго этапа обмена. Об этом господин Мединский сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Последний обмен военнопленными прошел во время третьего раунда переговоров России и Украины, 23 июля. Тогда стороны передали друг другу около 250 человек, говорил господин Мединский. Россия также передала Украине более 7 тыс. тел бойцов армии Украины.

Подробнее о прошедших переговорах — в материале «Ъ».