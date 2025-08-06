Мединский: Украина отказывается принять тысячу военнопленных

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев отказывается принять 1 тыс. пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«1 тыс. пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался»,— написал Владимир Мединский в Telegram-канале. К публикации он прикрепил фотографию нескольких сотен мужчин.

Глава переговорной делегации также добавил, что «мы один народ». Он также указал, что «мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на первый и второй сорт».

Россия и Украина договорились об обмене пленными по итогам нескольких раундов переговоров, которые проходили в Стамбуле. Владимир Мединский сообщал, что украинская сторона «неожиданно переносила» прием части тел погибших военнослужащих и обмен пленными.