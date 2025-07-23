Мединский: Россия и Украина «прямо сейчас» завершают обмен военнопленными

Россия и Украина «прямо сейчас» завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, Россия также передала украинской стороне более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский на переговорах (справа)

Фото: Murad Sezer / Reuters Владимир Мединский на переговорах (справа)

Фото: Murad Sezer / Reuters

«В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершен»,— сказал господин Мединский на брифинге после переговоров.

Также он сообщил, что Россия предложила Украине обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. По словам господина Мединского, российская делегация предложила большее количество людей для обмена, поэтому это число может увеличиться, если Киев «найдет у себя» больше 1200 российских пленных.

В ходе переговоров, по словам господина Мединского, Россия предложила объявить на линии фронта краткосрочные перемирия. Они будут продолжаться по 24 и 48 часов. За это время военные смогут забрать раненых и тела погибших.

По итогу первых двух раундов переговоров, прошедших 16 мая и 2 июня, cтороны договорились о крупнейших с начала боевых действий на Украине обменах военопленными, а также о передаче тел военнослужащих.