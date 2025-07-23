Минобороны России сообщило об очередном обмене военнопленными

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими, сообщило Министерство обороны РФ. Мероприятие прошло в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, и состоялось 23-го.

С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, в обмен на которых Украине передали военнопленных из Вооруженных сил Украины.

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время всех вернувшихся доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

По итогам прошедшего в Стамбуле третьего раунда переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о завершении обмена по 1200 человек с каждой стороны. Россия также предложила Украине провести еще один обмен также не менее чем по 1200 человек.