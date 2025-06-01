Президент Республики Сербской будет сопротивляться

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил, что на ее территории не будут выполнять решения Конституционного суда Боснии. Заявление лидера боснийских сербов стало ответом на принятое накануне этим судом решение об отмене всех законов РС, направленных на фактическую независимость республики. Таким образом, в усиливающемся противостоянии с центральными властями Боснии Милорад Додик делает ставку на активное сопротивление с опорой на подконтрольные ему силовые структуры. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Radivoje Pavicic / AP Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Radivoje Pavicic / AP

«Решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины выполняться не будут»,— категорично объявил в субботу, 31 мая, Милорад Додик. За два дня до того этот суд отменил все принятые в последнее время парламентом РС законы, которые направлены на ее фактическую независимость. Сербские депутаты запретили деятельность на территории РС важнейших боснийских госструктур и инициировали принятие новой конституции Республики Сербской, которая превращает ее из государственного образования в составе Боснии в «государство сербского народа» с правом на собственную армию и отделение.

Решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины совпало с еще одним важным судебным решением. На минувшей неделе было объявлено, что апелляция по делу президента Республики Сербской, осужденного в феврале на год тюрьмы и шесть лет запрета на политическую деятельность за подрыв государственного строя страны, будет рассмотрена 12 июня.

В случае подтверждения приговора Милорад Додик будет официально смещен с поста президента.

Тогда ему предстоит либо с помощью подконтрольных силовых структур оказывать сопротивление аресту, либо отправиться в эмиграцию. Тогда же в СМИ появилась информация о прибытии в РС венгерского спецназа, который должен помочь ее президенту перебраться в Венгрию для получения там политического убежища.

Жесткий отказ Милорада Додика выполнять решения Конституционного суда, который согласно Дейтонским соглашениям выполняет в Боснии функцию верховного арбитра, означает, что в противостоянии с центральными властями президент РС все больше склоняется к варианту силового сопротивления. Обозначенная недавно депутатом боснийского парламента Дамиром Машичем альтернатива «тюрьма или политическое убежище» для Милорада Додика, похоже, неприемлема.

Когда стала известна дата рассмотрения апелляции по делу Додика, президент РС предупредил: «Если суд подтвердит прежнее решение, страна окажется в драматической ситуации. Республика Сербская примет решения, которые руководству Боснии не понравятся».

Одним из таких решений и стал отказ Милорада Додика выполнять решения боснийского Конституционного суда. Другим ожидаемым шагом может оказаться силовое сопротивление попыткам возможного ареста президента РС.

В конце апреля сотрудники ключевого боснийского силового ведомства — Агентства по расследованиям и защите (SIPA) — уже пытались арестовать президента РС, однако попытка завершилась провалом. Задержания не допустили охраняющие лидера боснийских сербов полиция и спецназ Республики Сербской, пригрозившие применить оружие. А сам Милорад Додик, комментируя случившееся, заявил: «Неужто и впрямь кто-то думает, что полиция, которая обязана защищать институты РС, прогнется перед оккупационной силой, именуемой SIPA, Суд Боснии, прокуратура и Шмидт (высокий представитель мирового сообщества в Боснии Кристиан Шмидт.— “Ъ”). Кто так думает, тот идиот. Сегодня все увидели, где находится реальная власть».

На поддержку силовых структур РС Милорад Додик явно рассчитывает и сейчас. Хотя собственной армии у Республики Сербской нет — в 2006 году она под давлением Запада влилась в состав вооруженных сил Боснии, РС имеет хорошо оснащенную полицию, численность которой, по данным боснийских СМИ, составляет до 10 тыс. человек. А в ее составе создана Специальная антитеррористическая единица (SAJ), которая и обеспечивает физическую защиту Милорада Додика.

Геннадий Сысоев