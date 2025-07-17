Лоббисты им в помощь

Республика Сербская (РС) резко, почти в пять раз, увеличит расходы на лоббирование в США. Лоббисты должны обеспечить снятие американских санкций с президента РС Милорада Додика и других руководителей республики, наладить связи с администрацией Дональда Трампа, добиться пересмотра Дейтонских соглашений и роли высокого представителя мирового сообщества в Боснии. Впрочем, до сих пор все усилия РС по лоббированию реальных результатов не приносили. А посетивший недавно Боснию помощник американского госсекретаря Брендан Ханрахан, по данным балканских СМИ, вообще обсуждал уход Милорада Додика из политики. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боснийские сербы на митинге с плакатом с изображением Милорада Додика

Фото: Amel Emric / Reuters Боснийские сербы на митинге с плакатом с изображением Милорада Додика

Фото: Amel Emric / Reuters

Расходы РС на лоббирование в США увеличил в июле своим решением парламент республики. На эти цели Министерству европейской интеграции и международного сотрудничества РС выделено дополнительно 43 млн боснийских марок (более €22 млн). До сих пор эта статья расходов составляла 11,6 млн марок (около €6 млн), теперь — 54,9 млн марок (€28 млн). Столь резкое, почти в пять раз, увеличение средств на лоббирование в министерстве официально объяснили необходимостью «представить собственное видение ситуации в Боснии и Герцеговине». Оппозиция же в РС расценила принятое решение как «попытку купить благосклонность определенных личностей или государств в интересах исключительно властей республики».

Более конкретные цели, которые Республика Сербская преследует в ходе лоббирования в США, видны из ее договоров с лоббистами. Только в этом году было подписано три таких соглашения. Практически сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах власти Республики Сербской заключили договор с лоббистской компанией из США Zell & Associates International Advocates, которой были поставлены весьма амбициозные задачи.

Лоббисты должны

добиться снятия американских санкций с Милорада Додика и представителя РС в Президиуме Боснии Жельки Цвиянович,

наладить связи между Республикой Сербской и администрацией Дональда Трампа,

обеспечить пересмотр роли высокого представителя мирового сообщества в Боснии, а также Дейтонских соглашений, положивших в 1995 году конец боснийской войне и заложивших основы государственного устройства страны, где РС отведена роль одного из двух гособразований.

В марте было заключено соглашение о лоббировании с компанией RRB Strategies, владельцем которой является бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич, осужденный в свое время на 14 лет тюрьмы за «попытку продать место сенатора» и помилованный Дональдом Трампом в 2020 году. Еще один договор власти РС подписали в апреле с американской фирмой Stokes Strategies. Задачи, которые ставятся перед лоббистами, во всех трех соглашениях схожи.

Нынешнее резкое увеличение расходов на лоббирование в США вызвано, судя по всему, тем, что до сих пор все усилия РС в этом направлении реальных результатов не принесли.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, ее представитель в Президиуме Боснии, который выполняет функцию коллективного президента страны, Желька Цвиянович, премьер РС Радован Вишкович, спикер парламента Ненад Стевандич, а также сын и дочь господина Додика находятся в американском санкционном списке по обвинению в коррупции либо за «действия по подрыву государственного строя». Милорад Додик и Желька Цвиянович включены в аналогичный черный список Великобритании, а от санкций Евросоюза их спасло только вето Венгрии.

Примечательно, что посетивший на днях Балканы помощник американского госсекретаря Брендан Ханрахан, по данным балканских СМИ, обсуждал во время визита в Боснию уход Милорада Додика из политики. Так что бурная лоббистская деятельность Республики Сербской особого эффекта пока не дает.