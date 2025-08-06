Минздрав США отказался от финансирования разработок мРНК-вакцин

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший объявил 5 августа о сворачивании программы господдержки разработок мРНК-вакцин. Речь идет об отмене грантов и контрактов на сумму около $500 млн, заключенных Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) в рамках 22 проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы изучили научные данные, выслушали экспертов и приняли меры,— заявил министр.— BARDA прекращает финансирование разработки 22 мРНК-вакцин, поскольку… эти вакцины не обеспечивают эффективную защиту от инфекций верхних дыхательных путей, таких как COVID и грипп».

Примеры мРНК-вакцин — препараты Moderna и Pfizer/BioNTech против COVID-19. Именно во время пандемии США стали активно выделять средства на разработку таких вакцин. Но Роберт Кеннеди-младший известен скептическим отношением к вакцинам в целом. Так, в мае власти США лишили ту же Moderna контракта на $590 млн на разработку вакцины от птичьего гриппа. В июне глава американского Минздрава уволил всех членов Консультативного комитета по практикам вакцинации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В первые месяцы пандемии COVID-19, когда господин Трамп занимал пост президента в первый раз, США отказывались от вакцинации и введения карантинных мер. В результате страна стала одним из лидеров в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом.

В первый же день после вступления в должность во второй раз президент Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. А в июле Роберт Кеннеди-младший объявил, что США отказываются от следования международным нормам по борьбе и предотвращению пандемий.

Кирилл Сарханянц