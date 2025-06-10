Роберт Кеннеди-младший уволил всех членов комитета по вакцинации

9 июня министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший уволил 17 членов Консультативного комитета по практикам вакцинации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Комитет, в состав которого входят врачи и ученые разных специальностей, консультирует CDC по вопросам вакцинации от разных болезней, в том числе по срокам и охвату, готовит рекомендации по этому вопросу и т. д. Когда в ACIP будут назначены новые члены, неизвестно.

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Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Роберт Кеннеди-младший

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

Господин Кеннеди-младший заявил, что этот состав комитета страдал от «постоянных конфликтов интересов» и был готов одобрять любые вакцины без проверок. Он отметил, что «восстановление общественного доверия важнее любой повестки за или против вакцинации». Министр здравоохранения также сказал, что многие из членов комитета были назначены в последний момент предыдущим президентом США Джо Байденом и что без увольнения большинства нынешних членов ACIP администрация Дональда Трампа не могла бы назначить новых участников до 2028 года.

«Не надо заблуждаться: политизация ACIP министром Кеннеди подорвет общественное доверие под видом его улучшения»,— прокомментировал это решение бывший глава CDC Том Фриден.

Роберт Кеннеди-младший известен как активист антипрививочного движения. В 2015 году вошел в совет директоров организации Children’s Health Defense, распространяющей информацию о вреде прививок для здоровья детей. В числе прочего он критиковал вакцинацию от COVID-19.

Яна Рождественская