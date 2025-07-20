США отказались от норм ВОЗ по борьбе с пандемиями

Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и госсекретарь Марко Рубио заявили в минувшую пятницу, 18 июля, что США отказываются от следования международным нормам по борьбе и предотвращению пандемий.

Речь идет о поправках к Международным медико-санитарным правилам, предложенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в прошлом году. Де-факто все эти меры уже принимались ВОЗ и отдельными странами в рамках борьбы с пандемией COVID-19, которая, по оценкам организации, унесла жизни порядка 7 млн человек. Теперь ВОЗ хочет закрепить эти принципы де-юре. Но администрация Дональда Трампа сочла их попыткой вмешательства во внутренние дела США.

«Предлагаемые поправки… открывают возможности для манипулирования информацией, пропаганды и цензуры, которые мы наблюдали во время пандемии COVID. США могут сотрудничать с другими странами, не ставя под угрозу наши гражданские свободы, не подрывая нашу Конституцию и не отказываясь от драгоценного суверенитета Америки»,— говорится в заявлении министра здравоохранения США.

Роберт Кеннеди-младший активно выступает против вакцинации населения, а в прошлом месяце он, например, уволил всех членов Консультативного комитета по практикам вакцинации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Администрация Дональда Трампа в первые месяцы пандемии COVID-19 отказывалась от вакцинации и введения карантинных мер. В результате США стали одними из лидеров в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В первый же день после вступления в должность президента господин Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ.

Кирилл Сарханянц