Дональд Трамп отменил госконтракт на разработку вакцины от птичьего гриппа
Фото: Annie Rice / Reuters
Moderna заявила, что клинические испытания с участием примерно 300 взрослых прошли в целом хорошо. По данным компании, у участников был достигнут 98-процентный иммунитет в течение трех недель после введения второй дозы вакцины. Что же касается отзыва контракта, гендиректор компании Стефан Барсель заявил, что, несмотря на прекращение госфинансирования, Moderna «будет искать альтернативные пути развития программы».
Контракт на разработку вакцины был выдан Moderna в январе этого года администрацией Джо Байдена. Однако у сменившего его на посту президента Дональда Трампа другой взгляд на проблему вакцинации населения. Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил в ходе одного телеинтервью, что фермерам следовало бы позволить птичьему гриппу свободно распространяться среди поголовья кур, чтобы потом ученые могли взять тесты у выживших птиц и выяснить, как им это удалось.