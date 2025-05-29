Дональд Трамп отменил госконтракт на разработку вакцины от птичьего гриппа

Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что ее вакцина от птичьего гриппа для людей продемонстрировала хорошие результаты во время ранних стадий тестирования. Несмотря на это, компания получила уведомление от Министерства здравоохранения и социальных служб США об отзыве ранее выданного контракта на разработку вакцины. Разработчик лишился $590 млн, которые должны были пойти на проведение поздних стадий тестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annie Rice / Reuters Фото: Annie Rice / Reuters

Moderna заявила, что клинические испытания с участием примерно 300 взрослых прошли в целом хорошо. По данным компании, у участников был достигнут 98-процентный иммунитет в течение трех недель после введения второй дозы вакцины. Что же касается отзыва контракта, гендиректор компании Стефан Барсель заявил, что, несмотря на прекращение госфинансирования, Moderna «будет искать альтернативные пути развития программы».

Контракт на разработку вакцины был выдан Moderna в январе этого года администрацией Джо Байдена. Однако у сменившего его на посту президента Дональда Трампа другой взгляд на проблему вакцинации населения. Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил в ходе одного телеинтервью, что фермерам следовало бы позволить птичьему гриппу свободно распространяться среди поголовья кур, чтобы потом ученые могли взять тесты у выживших птиц и выяснить, как им это удалось.

Кирилл Сарханянц