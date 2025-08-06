Объявления позолотили

Компания «Сима-Ленд недвижимость» выставила на продажу офисы и склады «Сима-Ленда» на ул. Черняховского, 86 (терминал «Чкаловский») в Екатеринбурге. На сервисе «Циан» размещено три объявления о продаже корпусов, состоящих из складов и офисов на общую сумму более 4,9 млрд руб. По мнению эксперта, стоимость, по которой продают помещения являются рыночной, но сложности могут вызвать наличие офисов, которые не нужны в таком количестве в данной локации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания «Сима-ленд» приступила к продаже своих площадей в терминале «Чкаловский» в Екатеринбурге, выставив на продажу три комплекса. Как сообщал «Ъ-Урал», представители «Сима-ленда» еще в 2022 году заявили, что планируют полностью переехать из Екатеринбурга в Сысертский район Свердловской области. На тот момент — общая площадь всех помещений, которые занимал «Сима-ленд» на территории «Чкаловского», составляла порядка 280 тыс. кв. м. Часть помещений у компании находится в собственности, часть — в аренде. В свой новый логистическо-производственный кластер с жильем под Сысертью в селе Патруши компания планировала инвестировать около 50 млрд руб. «Сима-инвест» и ИП Симановский уже стали резидентами особой экономической зоны «Титановая долина» в селе Патруши.

Компания «Сима-ленд» основана в 2000 году в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством и продажей товаров народного потребления. Имеет подразделение в Китае. Принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогу 2024 года чистая прибыль у одного из юридических лиц компании ТД «Сима-ленд» составила 419,9 млн руб., а выручка — более 28 млрд руб.

Из объявлений о продаже следует, что стоимость одного квадратного метра (кв. м) по всем объектам составляет 95 тыс. руб.

Самым большим и, как следствие, дорогим, является складской комплекс категории A на ул. Черняховского, 86, корп. 8, площадью 24,9 тыс. кв. м. За него просят 2,36 млрд руб. Складская площадь составляет 19 тыс. кв. м, административно-бытовой комплекс (АБК) занимает 3,9 тыс. кв. м. На фотографиях в объявлении представлены офисы с «золотым интерьером», которые являются одной из отличительных особенностей компании. «Отличный ремонт АБК (есть выделенные зоны под: курилки, кинотеатр, конференц-зал, столовую, переговорные, трениг-рум, кабинеты руководителей)»,— говорится в объявлении.

Склад площадью 17,9 тыс. кв. м на ул. Черняховского, 86, к 19 продают за 1,7 млрд руб. Здесь складская площадь занимает 12,1 тыс. кв. м, АБК - 1,8 тыс. кв. м. Корпус №11, площадью 9,2 тыс. кв. м продают за 874,9 млн руб. Этот объект также включает в себя как складские помещения (6 тыс. кв. м), так и офисы с интерьером в стиле компании.

Согласно данным «Циан», эти же три комплекса параллельно предлагаются и для сдачи в аренду.

Так, самый большой комплекс (корпус 8) предлагают арендовать за 21,1 млн руб. в месяц, корпус 19 за 15,2 млн руб., и склад на ул. Черняховского, 86, к 11 — за 7,8 млн руб. По всем объектам кроме корпуса 19 указано, что деление данного складского корпуса не предполагается.

По мнению эксперта рынка складской недвижимости Виталия Хиля, цена 95 тыс. руб. за кв. м для складских помещений соответствует рыночным показателям с учетом локации, но не стоит забывать, что это уже не новые склады. «Стоимость строительства новых складов сейчас примерно от 100 тыс. руб. с НДС за кв. м. Здесь есть небольшой дисконт, но надо смотреть, в каком состоянии объекты. Если говорить про офисы и сравнить их с бизнес-центрами, то цена на офисы получается невысокая, но при этом надо понимать, что в этой локации офисы не востребованы в таком объеме. Многим компаниям офисный коэффициент меньше 5% от площади склада нужен, а здесь он выше, так как помещение было адаптировано под нужды "Сима-ленда"»,— прокомментировал Виталий Хиль.

По его мнению, найти покупателя, который выкупит офисы и складские помещения в таком объеме, непросто, и срок продажи может доходить до двух-трех лет.

Эксперт также отметил, что в текущих условиях вероятнее говорить об аренде подобных площадок, так как арендная ставка комфортная для рынка, но минусом является не деление площадки и финансовая нагрузка за ненужный офис при складском комплексе.

Что касается работы самого терминала «Чкаловский» после ухода крупного игрока в лице «Сима-ленда», то, по мнению Виталия Хиля, по складским помещениям проблем возникнуть не должно и площади будут заняты, проблемы могут возникнуть с помещениями, которые были обустроены под «Сима-ленд» и включают офисы.

Мария Игнатова