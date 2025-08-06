Трамп готовится выступить с заявлением из Белого дома

Президент США Дональд Трамп сегодня выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Тема его выступления неизвестна. Согласно расписанию на сайте американской администрации, заявление господина Трампа запланировано в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Будет присутствовать пул журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сегодня в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Кремль допускал, что дипломат снова встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Дональд Трамп говорил, что после переговоров в Москве США примут решение по пошлинам. 29 июля он сказал, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».