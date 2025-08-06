Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» в Москве

Прилетевший в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» в Москве. В соцсетях распространилось видео их прогулки. На кадрах видно, как представители двух стран о чем-то разговаривают, идя в сопровождении охраны.

Господин Уиткофф прилетел в столицу сегодня утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. В предыдущий раз спецпосланник президента США посещал Москву 25 апреля, он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль допускал его встречу с господином Путиным на этой неделе.

Об отношениях России и США — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».