Трамп: США примут решение по пошлинам после переговоров в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты примут решение о введении импортных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров после переговоров в Москве. По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от результатов визита его спецпосланника Стива Уиткоффа.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдёт. Тогда мы и примем решение»,— сказал господин Трамп.

Ранее президент США анонсировал визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа. По информации агентства Reuters, он должен прибыть в Россию 6 августа.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. По его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».