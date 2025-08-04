Кремль не исключил встречу Путина и Уиткоффа на этой неделе

Президент России Владимир Путин может встретиться со спецпосланником США Стивом Уиткоффом на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи»,— сказал господин Песков журналистам.

О возможном визите спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Он говорил, что господин Уиткофф может посетить Москву в среду или в четверг.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».

Анастасия Домбицкая