Армения подтвердила предстоящую встречу Пашиняна, Трампа и Алиева в США

Правительство Армении подтвердило информацию о планируемой в Вашингтоне встрече премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским президентом Дональдом Трампом. Господин Пашинян посетит США 7–8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на саммите лидеров стран СНГ в Москве (октябрь 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на саммите лидеров стран СНГ в Москве (октябрь 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, трехсторонняя встреча проводится «для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе». Также премьер Армении отдельно встретится с господином Трампом «для углубления стратегического партнёрства Армении и США».

СМИ писали, что 8 августа Армения и Азербайджан при посредничестве США подпишут меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что в документе будут провозглашены обязательства по достижению мира. Это не юридически обязывающий документ, но Вашингтон может представить его как дипломатический успех.

Подробности — в материале «Ъ» «Южный Кавказ меняет куратора».