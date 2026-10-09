Milliyet: Турция предложила два коридора безопасности для судов в Черном море
09.10.2026, 09:37
Турция выступила с предложением об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Идея турецких властей предусматривает введение для России и Украины отдельных маршрутов следования гражданских судов, сообщает Milliyet.
По данным газеты, Турция предложила открыть для украинских судов коридор безопасности к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, для российских — вдоль побережья Грузии и Турции. Эту инициативу сторонам конфликта передал глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Москва и Киев пока не дали «четкого ответа», уточняет издание.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по судам в Черном море. Целями ведомство называет суда, перевозящие военные грузы для ВСУ. Кремль утверждает, что Россия лишь отвечает на удары, которые наносит Украина. На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что Турция и ООН инициировали начало новых переговоров между Россией и Украиной по обсуждению перемирия в Черном море.