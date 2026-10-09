Milliyet: Турция предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

По данным газеты, Турция предложила открыть для украинских судов коридор безопасности к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, для российских — вдоль побережья Грузии и Турции. Эту инициативу сторонам конфликта передал глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Москва и Киев пока не дали «четкого ответа», уточняет издание.