WP: Трамп проведет встречу с лидерами Азербайджана и Армении

Президент США Дональд Трамп проведет 8 августа встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, по итогам переговоров руководители двух стран могут объявить о заключении мирного соглашения. Ранее правительство Армении не стало опровергать сообщение о возможной встрече в США для подписания мирного договора.

13 марта МИД Армении заявил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован, и Ереван готов обсудить место и сроки его подписания. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что соглашение возможно при прекращении обстрелов на границе и внесения поправок в Конституцию Армении для исключения территориальных претензий. Азербайджан также настаивает на упразднении Минской группы ОБСЕ.

Никол Пашинян ранее заявлял о намерении инициировать принятие новой конституции «регионального характера» и выражал готовность обсуждать роспуск Минской группы одновременно с заключением мира с Баку.