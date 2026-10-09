Минобороны России сообщило об ударе по сухогрузу в украинском порту Николаев
09.10.2026, 09:45
Российские военнослужащие продолжили атаковать беспилотниками портовую инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Под удар в порту Николаева попал сухогруз. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, судно перевозило грузы военного назначения.
Накануне Минобороны России отчитывалось об ударе по судну, которое доставляло грузы для ВСУ в порт Черноморск.