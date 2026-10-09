Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу

Самолеты будут вылетать из Домодедово в 22:35, а приземляться в Шардже — в 6:00 следующего дня. Из Шарджи рейс будет выполняться в 16:00, прибытие в Москву — в 21:45. Кроме того, по данным ведомства, с 14 декабря число рейсов между Москвой и Шарджой будет увеличено до двух.