Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу
Минтранс России: авиакомпания Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу
09.10.2026, 09:59
Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты между московским аэропортом Домодедово и Шарджой в ОАЭ, сообщила пресс-служба Минтранса России. Рейсы приостановили в июле из-за ближневосточного конфликта.
Первый рейс из Шарджи прибыл в Москву в 21:45 мск 8 октября. Полеты будут выполнять ежедневно, отметили в Минтрансе. Рейсы запланированы на самолетах Airbus A320neo, рассчитанных на 174 пассажира.
Самолеты будут вылетать из Домодедово в 22:35, а приземляться в Шардже — в 6:00 следующего дня. Из Шарджи рейс будет выполняться в 16:00, прибытие в Москву — в 21:45. Кроме того, по данным ведомства, с 14 декабря число рейсов между Москвой и Шарджой будет увеличено до двух.