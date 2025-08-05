Алиев и Пашинян могут подписать меморандум о мире в Вашингтоне

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на этой неделе посетят Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Источник «Ъ» подтвердил подготовку к необъявленным визитам, о которых молчат в Баку и Ереване, но активно обсуждают в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ожидается, что стороны подпишут меморандум о намерениях заключить мирный договор. Это не юридически обязывающий документ, но Белый дом может представить его как дипломатический успех.

Ранее лидеры двух стран согласовали 17 пунктов мирного соглашения, но его подписанию мешает требование Баку изменить конституцию Армении.

В Вашингтоне надеются усилить влияние на Южном Кавказе. Сенаторы-республиканцы уже называют Трампа «миротворцем», а в Белом доме заявляют о его роли в урегулировании конфликтов.

Алиев намекнул на возможное участие США в решении транспортных вопросов, включая проект «Зангезурского коридора». Источник «Ъ» сообщает об интересе американских компаний к долгосрочной аренде инфраструктуры.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Южный Кавказ меняет куратора».