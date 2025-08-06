СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву

Самолет, которым пользуется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сел в подмосковном аэропорту Внуково, передает «РИА Новости». Информацию о его прилете также подтвердил «Интерфакс». По данным источника ТАСС, господина Уиткоффа встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В предыдущий раз Стивен Уиткофф прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, до этого он 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. С начала года это уже пятый визит спецпосланника США в Россию. Reuters сообщало, что в этот раз американский дипломат встретится с «руководством России». Кремль допускал его встречу с господином Путиным на этой неделе.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».