Трамп подтвердил встречу Уиткоффа с руководством России 6 августа

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что спецпосланник Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 августа. По информации агентства Reuters, господин Уиткофф встретится с «руководством России».

«Завтра у нас встреча с Россией»,— сказал господин Трамп журналистам. Детали встречи он не уточнил.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. По его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».