Курс на «Империю II»

Как стало известно “Ъ”, Мосбиржа (MOEX: MOEX) ведет переговоры о покупке 30–50 тыс. кв. м в строящейся башне «Империя II» делового кластера «Москва-Сити». Покупатель может заплатить за площади в небоскребе от 18 млрд до 32,5 млрд руб. в зависимости от объема приобретенных площадей. В случае заключения сделки компания может избавиться от текущей штаб-квартиры недалеко от Кремля, которая сейчас закрыта на ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект башни «Империя II»

Фото: УК СИТИ Проект башни «Империя II»

Фото: УК СИТИ

Мосбиржа ведет переговоры с Sezar Group о покупке площадей в строящейся башне «Империя II» в деловом кластере «Москва-Сити» в центре столицы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам одного из них, компания ищет офис площадью 30–50 тыс. кв. м для консолидации штаб-квартиры в одном месте. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

Сейчас офис Мосбиржи расположен в коворкинге Business Club в Газетном переулке недалеко от Кремля в центре Москвы. Компания арендовала там 5,4 тыс. кв. м в 2024 году, после того как решила делать ремонт в собственной штаб-квартире в Большом Кисловском переулке. Также входящий в группу биржи Национальный расчетный депозитарий располагается на Спартаковской улице у станции метро «Бауманская». Ранее Мосбиржа занимала также площади на Воздвиженке (см. “Ъ” от 31 мая 2023 года) и в бизнес-центре Comcity в Новой Москве (см. “Ъ” от 8 февраля 2022 года). Но от этих площадок компания уже отказалась, напоминают источники “Ъ” на рынке недвижимости.

Строительство бизнес-центра «Империя II» возобновилось в прошлом году после приобретения проекта Sezar Group, которую на рынке связывают с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, у структур холдинга USM Алишера Усманова, его партнеров и компании Solvers Estate Олега Малиса. Ранее сообщалось, что небоскреб общей площадью 115,8 тыс. кв. м будет включать в себя офисы, апартаменты, гостиницу и парковку. Директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина утверждает, что сейчас общая площадь «Империи II» составляет 84,9 тыс. кв. м, из которых на офисную часть приходится 69 тыс. кв. м.

В случае если Мосбиржа закроет сделку по поглощению площадей в «Империи II», компания может заплатить за актив около 600–650 тыс. руб. за 1 кв. м с НДС, подсчитал директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Таким образом, 30 тыс. кв. м обойдутся Мосбирже в 18–19,5 млрд руб., 50 тыс. кв. м — в 30–32,5 млрд руб. Сделка позволит консолидировать текущие подразделения в одном месте, отмечает руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич. Переезд в «Империю II» для Мосбиржи — это возможность обновить свою офисную инфраструктуру, добавляет господин Антонов.

Ксения Харкевич не исключает, что в случае закрытия сделки Мосбиржа сможет продать свой офис в Большом Кисловском переулке, где, по ее информации, ремонт так и не начался. Но найти покупателей на актив может быть проблематично. Объект существенно уступает современным требованиям к коммерческой недвижимости: это здание с устаревшими инженерными системами, ограниченной функциональностью и низкой эффективностью планировок, поясняет Дмитрий Антонов.

В первой половине 2025 года продолжилась тенденция охлаждения спроса на рынке офисов, начавшаяся после пика деловой активности в 2024 году. По подсчетам Ricci, общий объем спроса на деловую недвижимость Москвы сократился на 7% год к году, до 632 тыс. кв. м. Но это не коснулось сегмента купли-продажи объектов. По данным консультантов, объем сделок купли-продажи офисных площадей вырос на 57% год к году, до 275 тыс. кв. м.

При этом в деловом кластере «Москва-Сити» усиливается дефицит площадей. По данным NF Group, сейчас в этой локации свободен только 1% площадей, что на 2,3 процентного пункта меньше год к году. В то же время вакантность в бизнес-центрах Москвы в целом составляет 5,6%, уточняют консультанты.

Дарья Андрианова