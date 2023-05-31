Аренда с видом на Кремль

Бывший офис Мосбиржи на Воздвиженке напротив Кремля нашел нового арендатора. Им может стать оператор нефтяных и угольных терминалов — Объединенная транспортно-экспедиционная компания (ОТЭКО). Сейчас такие сделки редки для рынка, так как многие компании ради экономии, напротив, стараются снимать площади в бизнес-центрах за пределами центрального делового района Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

О том, что ОТЭКО ведет переговоры об аренде в бизнес-центре на Воздвиженке 8 тыс. кв. м, которые ранее занимала Мосбиржа, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В компании отказались от комментария. В представительстве люксембургской MSD S.A.R.L., которая, по информации собеседников “Ъ”, выступает владельцем объекта, на запрос не ответили.

Оператор нефтяных и угольных терминалов ОТЭКО называет себя крупнейшим частным инвестором в портово-промышленную инфраструктуру юга России. Выручка АО ОТЭКО в 2022 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выросла в 3,5 раза, до 5,9 млрд руб., чистая прибыль составила 292 млн руб.

За свой новый офис у Кремля ОТЭКО может платить 245 млн руб. в год из расчета 35 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитал директор департамента представления интересов арендаторов Nikoliers Франсуа Нонненмашер. Руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Наталья Никитина говорит о 320 млн руб.

Сейчас спрос на премиальные бизнес-центры заметно сократился: этот тренд стал зарождаться еще в пандемию. Именно тогда, в 2021 году, Мосбиржа, занимавшая площади в офисном центре на Воздвиженке, решила отказаться от их аренды в пользу перевода части сотрудников в бизнес-парк Comcity в Новой Москве. В период неопределенности многие компании пытаются оптимизировать расходы на аренду офисов, поэтому сделки с офисными объектами в центре Москвы сейчас редкость, констатирует Наталья Никитина.

В NF Group подчеркивают, что в высокобюджетных объектах Москвы все еще продолжается более выраженное высвобождение помещений, чем в других сегментах. По подсчетам IBC Real Estate, вакантность площадей в таких объектах в конце марта 2023 года выросла на 8,1 процентного пункта (п. п.) год к году, до 24,7%. Это произошло, в частности, из-за ухода с российского рынка международных компаний, которые преимущественно занимали премиальные бизнес-центры. На этом фоне ставки аренды в сегменте упали на 8% год к году, до 42,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год, уточняют в NF Group.

По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, сейчас наиболее распространенный запрос от потенциальных арендаторов — это поиск офиса по цене 25 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял не менее 30 тыс. руб.

На этом фоне большая доля сделок стала заключаться за пределами центра города. По подсчетам IBC Real Estate, в первом квартале 2023 года на объекты в центральном деловом районе пришлось только 32% сделок. По словам Натальи Никитиной, в январе—марте 2023 года доля сделок аренды и субаренды, заключенных за пределами Третьего транспортного кольца в объектах класса А, составляла 23%, а показатель апреля—мая вырос на 17 п. п. и составил 40%. Тем не менее в центре Москвы сейчас много зданий, собственники которых готовы сдавать площади со скидкой, говорит управляющий активами офисной недвижимости Accent Capital Екатерина Крюкова. Это, как она надеется, «может остановить отток арендаторов на окраины».

Дарья Андрианова