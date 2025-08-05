Какао-бобы снова подросли в цене

Кондитеры предупреждают об очередном подорожании шоколада. Все из-за того, что один из крупнейших поставщиков какао-бобов — Гана — повысила закупочные цены на сырье более чем на 60%, с $3 тыс. за тонну почти до $5,5 тыc. По объемам производства в мире страна уступает только Кот-д'Ивуару. На эти государства приходится свыше 60% мирового рынка какао-бобов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Вместе с тем президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев не ожидает немедленного скачка цен на шоколад: «В Гане правительственным распоряжением назначается закупочная цена на какао-бобы. При этом все обязаны сдавать такую продукцию только государству. Если власти установят низкую закупочную цену на нее, то начнутся перетоки в соседние страны. Горными тропами через границу контрабандой эти бобы будут отправлять к соседям и продавать там. Сейчас республика зарабатывает на бирже на перепродаже этих скупленных какао-бобов, окупив и хранение, и логистику и так далее. В первом полугодии 2025 года уже пошло сокращение продаж, когда все старые контракты уже давно были выбраны. Производители шоколада уже покупают какао-бобы по текущим ценам. Поэтому в розничную стоимость уже практически везде заложены нынешние котировки. Продукция подорожала фактически в три раза относительно того, что было два года назад, а шоколад на полках — в среднем в два раза».

Значительнее других выросли в цене продукты с высоким содержанием какао. Например, Ritter Sport за последний год подорожал примерно на 40%. И поэтому производители вынуждены искать более доступную замену какао-бобам, рассказала “Ъ FM” руководитель кондитерской школы The Cake School Ольга Шлычкова: «Наши ученики уже спрашивают, можно ли заменить шоколад и использовать какие-то другие ингредиенты. Мы тоже меняем рецепты и стараемся, чтобы вкусные полезные десерты можно было приготовить из других продуктов. А если глобально смотреть, то меньше людей станут покупать шоколад. И это происходит сейчас. Цены устанавливаются биржей, поэтому не важно, какие поставщики. В любом случае, если котировки поднялись, то это коснется всех, независимо от других производителей».

Резкое повышение цен на шоколадные изделия привело к снижению их розничных продаж на 9% в натуральном выражении к концу 2024 года. Потребители переключаются на более доступные сладости, заметил основатель фабрики «Шокобокс» Андрей Шарков: «Какао-бобы, импортируемое сырье может достигать до 60% себестоимости изделия. Премиальный продукт подорожает сильно. Что касается эконом-сегмента, который составляет основную часть того, что продается в магазинах, такие товары будут еще больше разбавляться растительными эквивалентами какао, снизится их качество.

Все уйдет в сторону глазури, а не натурального шоколада. При этом, конечно же, увеличится себестоимость для производителей, соответственно, они будут ретранслировать это в сети.

Повышение цены регламентировано достаточно жестким договором. Подорожание не может произойти мгновенно, поэтому сети будут максимально душить эту переиндексацию, и в итоге бизнес будет очень сильно страдать».

Как сообщают аналитики Nielsen, снижение интереса к классическим шоколадным плиткам привело к росту популярности других сладостей. Так, лидером роста стал сегмент мини-драже. За последний год он вырос на рекордные 572% в натуральном выражении.

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Андрей Дубков