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Коммерсантъ FM
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Кондитеры взвесили цены

Конфеты и вафли дорожают из-за сырья

Вслед за какао начали дорожать другие ингредиенты кондитерских изделий, включая растительные масла и продукцию из яблок. Вместе с ослаблением рубля это привело к росту себестоимости кондитерского ассортимента на 28% и пересмотру производителями отпускных цен. О повышении стоимости за месяц заявили уже шесть крупных поставщиков.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Шесть производителей кондитерских изделий с 11 ноября по 9 декабря уведомили ритейлеров о повышении цен на продукцию в декабре—январе. Копии обращений есть у “Ъ”, их получение подтвердил собеседник в одной из торговых сетей. Письма отправили БКК «Коломенский», анонсировавший рост цен на вафельные изделия и конфеты, Konfesta, запланировавшая подорожание конфет на 20%. Strock индексирует на 10–15% стоимость конфет, ириса и карамели. «Акконд» и «Славянка» сообщили о повышении, но не привели его деталей. В компаниях “Ъ” оперативно не ответили.

Причина пересмотра цен — увеличение себестоимости производства. Konfesta в письме ритейлерам указывает, что расходы с сентября по декабрь выросли на 28%. Кокосовая стружка подорожала на 60%, лецитин — на 53%, заменитель какао-масла — на 49%, подсолнечное масло — на 27%. «Славянка» обращает внимание на увеличение стоимости какао-бобов с августа более чем на 30%, кондитерских жиров — более чем на 20%. Ситуация на сырьевом рынке нестабильна, отмечают в компании. «Ударница», которая также уведомила ритейлеров, замечает, что расходы на яблочное пюре с апреля выросли на 43%, патоку — на 28%.

В «Коломенском» сообщили сетям, что кондитерские жиры формируют до 49% в себестоимости вафельных изделий, а пальмовое масло — основное сырье для них — за полгода подорожало на 40%. Сокращение поставок в Россию пальмового масла стало заметно осенью: по итогам января—сентября этот объем снизился на 9% год к году (см. “Ъ” от 29 октября). Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что мировые цены на продукт за год выросли на 45%, до $1,1 тыс. за тонну. Это связано со снижением поставок и ростом внутреннего потребления в Индонезии и Малайзии, поясняет он.

Какао-бобы, по словам господина Сизова, за год в мире подорожали в 2,5 раза, до $10,5тыс. за тонну. Предложение неэластично: основной объем производства приходится на бедные страны Западной Африки, которые столкнулись с непогодой. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что биржевые цены на какао влияют на кондитерский рынок в целом. Он добавляет, что шоколадные изделия в этом году подорожали на 25–70%. Изначально это привело к смещению спроса в сторону недорогих продуктов, росту потребления растительных жиров, которые из-за этого также подорожали.

Пальмовое масло служит для изготовления начинок. Яблоки требуются для зефира. Цены на них в России начали расти в конце лета из-за падения урожая, это также сказалось на рынке сидра (см. “Ъ” от 8 августа).

Производители кондитерских изделий оказались и под влиянием общеэкономических факторов: в обращениях к ритейлерам они указывают логистические затраты, растущие зарплаты и ослабление рубля. Падение национальной валюты увеличило стоимость сырья на 19%, отмечает в своем письме «Коломенский». Расходы на составляющие упаковки, согласно Konfesta, выросли с сентября на 9–46%, ароматизаторы — на 22%.

Во «Вкусвилл» пояснили “Ъ”, что на рынке кондитерских изделий сложилась непростая ситуация. Покупатели, по мнению ритейлера, отдают предпочтение более доступным сладостям в небольших упаковках. Но сокращения расходов в категории ритейлер не отмечает. Согласно аналитической компании «Нильсен», продажи кондитерской продукции с начала ноября 2023-го по конец октября 2024 года в натуральном выражении выросли на 1,8% к предыдущим 12 месяцам, в денежном — на 9,5%.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва; Константин Куркин, Санкт-Петербург

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