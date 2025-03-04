Сладкое сбрасывает вес

Производители кондитерской продукции вновь повышают отпускные цены, в этот раз на 5–15%. Главная причина — рост затрат на сырье: за год некоторые ингредиенты подорожали в два-три раза. Производители шоколада начали прибегать и к уже испытанному методу управления расходами, уменьшая размер упаковки. Так вес части продукции под брендами «Аленка», «Вдохновение» и «Бабаевский» может снизиться на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Три производителя кондитерских изделий, включая фабрики «Нева» (выпускает зефир, пастилу, мармелад), «Микаелло» (фрукты и орехи в шоколаде) и «Сладкая слобода» (производитель печенья), в феврале провели повышение отпускных цен, следует из их писем ритейлерам (есть у “Ъ”). Получение уведомления подтвердил собеседник “Ъ” в одной из крупных торговых сетей. «Сладкая слобода» скорректировала цены на 6–15%, «Микаелло» — на 5–10%. «Нева» в обращении к ритейлерам новую ценовую политику не привела. Представители самих компаний и крупнейших торговых сетей на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Новая волна удорожания сладостей связана с ростом затрат производителей на сырье. «Нева» в обращении указывает, что стоимость яблочного пюре, используемого, в частности, в производстве зефира, по итогам прошлого года выросла для производителей на 96%, арахиса — на 50%, изюма — на 35%. Какао-порошок подорожал более чем втрое, заменитель какао-масла — на 32%, ароматизаторы и красители — на 25%, пектин — на 23,8%. Кондитеры сталкиваются с ростом транспортных тарифов и необходимостью повышать зарплаты.

В «Сладкой слободе» обращают внимание на 15-процентное повышение стоимости муки, растительных жиров — на 40–70%, а меланж подорожал в полтора раза.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов констатирует, что удорожание сырья, рост кредитной нагрузки, стоимости логистики поставок серьезно влияют на себестоимость: «Сети не будут рассматривать необоснованное повышение цен». Эксперт отмечает, что средняя стоимость какао-бобов на бирже выросла на 19,6% год к году, до $8 тыс. за тонну. Мука высшего сорта подорожала на 16%, до 26,2 тыс. руб.

Увеличение отпускных цен — не единственный инструмент, которым производители кондитерских изделий пользуются в связи с ростом затрат. Ритейлеры также получили презентацию, подразумевающую, что вес части ассортимента плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение» будет снижен. Упаковки в 200 г могут быть заменены на 180 и 150 г, 100 г — на 90 г, 90 г — на 75 г, 60 г — на 40 г. Таким образом, вес плиток снизится в среднем на 10–33%. В «Объединенных кондитерах» (владеет брендами) “Ъ” оперативно не ответили.

Производители давно прибегают к снижению веса товара в упаковке, это «шринкфляция», говорит руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Хотя обычно бизнес, по его словам, ограничивается 10-процентной коррекцией. «Тенденция в полной мере актуальна и для категории сладостей, где "усыхание" стало одним из основных инструментов скрытой инфляции: цена на полке не растет, но потребитель все равно получает меньше»,— рассуждает эксперт. Другим методом манипулирования ценой господин Гафаров называет изменение качественного состава: «В случае с шоколадом речь может идти о частичной замене какао-масла на дешевые аналоги».

Несмотря на возникшие у производителей сложности, потребительский спрос на сладости продолжает расти. В аналитической компании «Нильсен» отмечают, что продажи кондитерских изделий в целом по итогам прошлого года выросли на 1,7% в натуральном выражении и на 11,4% в деньгах. В исследовательской компании NTech отмечают рост спроса в натуральном выражении на 6,4%. Самое заметное увеличение показали зефир (на 21,9% год к году) и шоколадное драже (на 15,9%).

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев обращает внимание на то, что даже несмотря на существенное инфляционное давление, рост отпускных цен производителей в категории сладостей остается достаточно сдержанным. Это, по его мнению, продиктовано высокой конкуренцией на рынке кондитерских изделий и стремлением бизнеса сохранить своего потребителя. На этом фоне эксперт сомневается, что дальнейшая коррекция цен может привести к снижению продаж.

Александра Мерцалова