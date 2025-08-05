Оружейник в деле «Крокуса» предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. рублей

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев предложил выплатить моральную компенсацию 127 потерпевшим. Размер выплат — по 1 тыс. руб. каждому. По данным ТАСС, Солиев был оружейником исполнителей теракта.

Согласно материалам дела, фигурант возглавлял террористическую ячейку на территории России. Его обвиняют в поставке огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов для совершения терактов в стране. Оружие для участников стрельбы в «Крокусе» Солиев привез из Дагестана.

В конце июля источник «РИА Новости» рассказал, что Солиев скрывался в России от розыска в Таджикистане. Там его обвиняли в разбое.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек. Накануне в 2-м Западном окружном военном суде началось слушание дела. На скамье подсудимых — 19 человек, из них 13 обвиняют непосредственно в теракте.