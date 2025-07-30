Фигурант дела «Крокуса» скрывался в России от розыска в Таджикистане

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев разыскивался властями Таджикистана за разбой. Он скрывался от розыска в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Сам фигурант рассказал следствию, что в марте 2023 года совершил в Таджикистане разбойное нападение и бежал в РФ, где планировал получить российского гражданство. Однако после просмотра роликов про радикальные течения ислама он принял решение о «необходимости ведения джихада против неверных», утверждается в материалах.

Теракт в ТЦ произошел 22 марта 2024 года, его жертвами стали 147 человек, пострадали более 300. В августе того же года источник «РИА Новости» говорил, что Умеджон Солиев не значится в розыске и не находился в оперативной разработке в Таджикистане. В июле 2025-го Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте, по нему проходят 19 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».