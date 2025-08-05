Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о главе СКР в Челябинской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку публикаций СМИ о возможной противоправной деятельности руководителя УСКР в Челябинской области Алексея Колбасина. Глава ведомства призвал «тщательно изучить изложенные в публикациях сведения», сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

1 августа счета господина Колбасина на сумму 3,9 млрд руб. были арестованы. Он проходил соответчиком по иску Генпрокуратуры к экс-руководителю «Южуралзолота» Константину Струкову. По данным «Ъ Урал», ведомство хочет взыскать с господина Струкова 4 млрд руб. ущерба за вред, причиненный окружающей среде в результате аварии на Светлинском месторождении ЮГК в 2024 году. Предположительно, Алексей Колбасин мог оказывать ему покровительство.

Александр Бастрыкин уже инициировал проверку в отношении главы челябинского управления в декабре прошлого года. Тогда его временно отстранили от должности из-за ситуации вокруг драки подростков и уроженцев Таджикистана. Местные жители были недовольны приговором участникам потасовки.